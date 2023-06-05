Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Megan Fox Pamer Foto Berbikini Usai Klaim Idap Dismorfik Tubuh

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |00:30 WIB
Megan Fox Pamer Foto Berbikini Usai Klaim Idap Dismorfik Tubuh
Megan Fox pamer foto berbikini usai klaim idap gangguan dismorfik tubuh. (Foto: Prestige Magazine)
A
A
A

LOS ANGELES - Megan Fox menyambut musim panas dengan potongan rambut baru dan unggahan foto menggoda. Lewat Instagram, dia berpose dalam balutan bikini hitam dan rambut tembaga yang sedikit pendek. 

“Ace of cups + bintang,” tulis aktris Transformers tersebut melengkapi unggahannya, pada 4 Juni 2023. 

Foto berbikini tersebut dibagikan sang aktris setelah mengklaim mengidap gangguan dismorfik tubuh (BDD). Gangguan tersebut merupakan kondisi di mana seseorang kerap merasakan cemas berlebih terkait penampilan fisiknya. 

“Dengan kondisi itu, aku tidak melihat tubuhku seperti orang lain melihatnya. Karena aku tak pernah mencintai tubuhku sendiri. Tidak pernah!” ujar Megan Fox dalam wawancara dengan Sports Illustrated, edisi Mei 2023. 

Megan Fox unggah foto berbikini usai klaim idap dismorfik tubuh. (Foto: Instagram/@meganfox)

Itu bukan pertama kali bagi sang aktris mengungkapkan ketidakpercayaan dirinya dengan tubuhnya sendiri. Dalam wawancara pada 2021, dia juga mengatakan memiliki banyak kekhawatiran tentang tubuhnya.

“Kita bisa saja melihat seseorang dan berpikir, ‘Duh, dia cantik banget deh. Pasti hidupnya enak.’ Tapi kan bukan pikiran kita tentang mereka itu benar,” tutur Megan Fox kala itu.*

(SIS)

