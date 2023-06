JAKARTA - Raffi Ahmad kembali kedatangan tamu spesial di kediamannya, kawasan Andara, Jakarta Selatan. Setelah menerima kehadiran NCT 127, kini pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kedatangan DJ asal Norwegia-Inggris, Alan Walker.

Sebelumnya, Alan Walker memang sempat menjadi salah satu pengisi acara di pagelaran Formula E hari pertama yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Juni 2023. Menariknya, ia sempat mampir ke rumah Raffi Ahmad untuk melakukan house tour hingga makan bareng dengan keluarga sultan itu.

Momen kedatangan Alan Walker ke kediaman Raffi-Gigi bahkan bisa dilihat dari beberapa foto dan video yang diunggah mereka di akun Instagram. Dalam unggahan di feed Instagramnya, Raffi tampak membagikan foto bersama Alan Walker di atas mobil-mobil mewahnya yang terparkir di garasi, hingga makan bakso bareng.

Bahkan, dalam keterangan unggahannya, Raffi juga sempat mengajak Alan Walker untuk mengadakan private party di rumahnya.

“Welcome To ANDARA @alanwalkermusic Private Party in My House. AMAZING,” tulis Raffi melalui akun Instagramnya, @raffinagita1717,” Minggu, 4 Juni 2023.

Alan Walker lantas membalas postingan Raffi melalui kolom komentar dan berterima kasih telah diundang ke rumah mewah milik Raffi dan Nagita itu.

“Terima kasih. Thank you for having us!,” balas @alanwalkermusic.

Sebelum mengajak ke rumahnya, Raffi Ahmad sempat menemani Alan Walker dengan menaiki salah satu mobil mewahnya, menuju salah satu tempat makan miliknya. Saat tiba di rumahnya, Raffi langsung mengenalkan Alan Walker dengan Rafathar. Bahkan, putra sulungnya itu sempat mencium tangan Alan untuk salim.

“This is my son, Rafathar, Alan Walker,” ujar Raffi kepada Alan Walker.

“Yoo Alan Walker ke rumah gais!,” imbuh Raffi.

Ada juga momen saat Raffi mengajak Alan Walker menaiki lift di rumahnya sambil menggendong Rayanza.

“Alan Walker was here. So when you go back (Alan Walker disini. Jadi, kapan kamu kembali?),“ tanya Raffi kepada Alan Walker.

“Tonight (malam ini),” jawab Alan.

“Tonight? To Norwegia? (Malam ini? Ke Norwegia?),” tanya Raffi lagi. “Yaa,” jawab Alan. Postingan Raffi Ahmad yang kedatangan Alan Walker ke rumah mewahnya itu lantas banjir komentar dari warganet. Selain banyak yang dibuat terkejut, banyak juga yang dibuat terkagum-kagum dengan Raffi dan Nagita yang selalu berhasil mengundang tamu spesial ke rumah mewahnya. “Andara tamunya gak kaleng-kaleng,” ujar @am***** “Artis luar belum berasa ke Indonesia kalau belum ke andara..” timpal @um****** “Yg diundang emang yg gokil2 aja sih ya ga sihhhh,” kata @ulx****** “Besok siapa lagi,” ujar @hol***** “Yakiinnn besok coldplay pasti mampir,” timpal @ang******.

