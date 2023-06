JAKARTA - Sejumlah musisi ternama Indonesia dan mancanegara memeriahkan BNI Java Jazz Festival 2023 hari ketiga, Minggu (4/6/2023). Acara tersebut diketahui berlangsung JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Adapun salah satu penampil di hari ketiga gelaran JJF 2023 adalah Endah N Rhesa. Duo yang terbentuk sejak tahun 2004 tersebut bahkan tampil di panggung Pertamina Hall pada pukul 16.15 WIB.

Dalam penampilannya di sore hari menjelang senja, duo yang beranggotakan pasangan suami istri Endah Widiastuti dan Rhesa Aditya membuka penampilannya dengan lagu "Wish You Were Here". Keduanya bahkan tampil begitu kompak dan harmonis.

Setelah lagu tersebut dimainkan, Endah N Rhesa tak lupa menyapa para penonton yang sudah memadati panggung. Setelah menyapa, keduanya pun melanjutkan penampilan mereka dengan lagu berikutnya.

"Apa kabar semuanya, Lagu berikut ini adalah lagu yang juga doa ketika kalian temui orang yang kalian sayangi, lagu ini bisa jadi doa untuk kalian semua dan hubungan sama dengan mas rhesa semoga bisa menua bersama," ucap Endah dari atas panggung dan langsung memainkan lagu "Menua Bersama".

Setelahnya, musisi yang berasal dari Pamulang, Tangerang Selatan tersebut menghibur para penonton dengan beberapa lagu andalan mereka. Antara lain yakni "Sun Goes Down", hingga "I Don't Remember".

Di sela-sela penampilan membawakan beberapa lagu tersebut, Endah N Rhesa membuat para penonton baper dengan melakukan sebuah aksi romantis dan sangat keren.

"Saatnya beradegan suami istri," ucap Endah.

Setelah itu, Rhesa pun langsung menaruh Bass nya dan mendekati Endah seakan ingin memeluknya dari belakang. Namun, rupanya bukan adegan berpelukan, tapi sebuah adegan bermain satu gitar bersama.

Di luar dugaan, keduanya memainkan satu gitar bersama, dan menghasilkan dua buah nada yang berbeda. Harmonisasi nada gitar dalam aksi tersebut pun sontak menuai tepuk tangan dari para penonton yang hadir Kemudian, di penghujung penampilannya, Endah N Rhesa membawakan salah satu lagu andalannya dan juga merupakan lagu yang membesarkan nama mereka yakni "When You Love Someone". "Lagu ini merupakan lagu lama, kami persembahkan untuk kalian yang berusaha menyatakan perasaan pada orang yang disayangi, lebih baik dinyatakan daripada larut dalam penyesalan," jelasnya. Saat lagu "When You Love Someone" dimainkan, para penonton pun lantas terlarut dalam nuansa lagu cinta yang begitu romantis. Selain itu, penonton yang hadir juga terlihat begitu hafal lagu tersebut, hingga dari awal hingga akhir lagu suara sayup-sayup penonton yang sing along lagu tersebut terdengar begitu jelas. Alhasil, Endah N Rhesa pun sukses menghibur para penonton BNI Java Jazz Festival 2023. Untuk diketahui, selain Endah N Rhesa, ada beberapa penampil yang luar biasa lainnya di hari ketiga, yakni Ariel feat BCL, Mahalini, Rizky Febian, Dikta Wicaksono, Lyodra, Fiersa Besari dan masih banyak lagi.

