JAKARTA - Alan Walker meriahkan gelaran GulaVit 2023 Jakarta E-Prix, pada Sabtu (3/6/2023). DJ kondang itu membawakan berbagai lagu yang berhasil membakar semangat para pengunjung yang datang langsung ke AGI Jakarta International E-Prix Circuit.

Ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta memang menyajikan berbagai hiburan, termasuk mendatangkan musisi ternama dari dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah Alan Walker yang didatangkan untuk membuat gelaran dunia ini semakin meriah.

Berdasarkan pantauan langsung MNC Portal Indonesia, Alan Walker membawakan beberapa hitsnya. Itu seperti Alone, The Spectre, On My Way, hingga lagu Coldplay yang berjudul Hymne for the Weekend.

Sebelumnya, Alan Walker juga sudah membocorkan lagu-lagu yang akan dibawakannya di panggung GulaVit 2023 Jakarta E-Prix. Lagu terbarunya bersama Sasha Alex Sloan yang dirilis bulan lalu berjudul Hero serta lagu kolaborasinya bersama Emma Steinbakken berjudul Not You dibawakan olehnya.

Sementara lagu Faded menjadi penutup konser Alan Walker di panggung GulaVit 2023 Jakarta E-Prix. Pada lagu tersebut, dia juga membuat kejutan dengan mengibarkan bendera Merah Putih yang merupakan bendera Indonesia.

Alan Walker dengan bangga mengibarkan bendera Merah Putih dan mengalungkannya di leher sambil mengatur alat DJ miliknya. Dia juga mengatakan sangat senang bisa menghibur seluruh penonton yang datang ke AGI Jakarta International E-Prix Cirkuit, di Ancol, Jakarta Utara. "Jakarta Formula E nama saya Alan Walker, terima kasih banyak atas malam ini. Kalian sangat luar biasa. Sebelum berakhir, mari kita foto bersama, jadi angkat tangan kalian semua," kata Alan Walker sambil mengangkat bendera Merah Putih sebelum mengakhiri konsernya.

