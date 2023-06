JAKARTA - Lautan manusia memenuhi area podium AGI Jakarta International E-Prix Circuit saat DJ kondang Alan Walker memainkan musiknya. Ribuan penonton bersorak-sorai saat laki-laki 25 tahun itu menyapa.

Berdasarkan pantauan langsung pada Rabu (3/6/2023), Alan Walker memulai "pesta" sekitar pukul 19.00 WIB. Ia didatangkan langsung dari Inggris sebagai salah satu pengisi rangkaian acara GulaVit Jakarta E-Prix 2023.

Dalam konsernya, Alan Walker memainkan sejumlah lagu hits antara lain, Alone, The Spectre, On My Way, hingga lagu Coldplay Hymne for The Weekend. Selain itu ia juga memperkenalkan lagu terbarunya yang berjudul Hero serta Not You.

Dua lagu baru yang dimainkan Alan Walker sebenarnya sudah ia bocorkan sebelumnya kepada MNC Portal Indonesia. Lagu tersebut dipilih berdasarkan riset yang ia dan timnya lakukan demi penampilan yang maksimal.

"Saya telah mempersiapkan pertunjukan malam ini agar menjadi pertunjukan yang sangat klasik dengan membawakan beberapa lagu asli saya. Kami telah mengumpulkan statistik tentang lagu-lagu saya yang paling populer di Indonesia," ujarnya.

Alan Walker juga sempat berjanji akan membakar semangat para penonton dengan melalui suguhan musik EDM yang akan dibawakannya.

"Jadi kami akan mencoba menerapkannya ke dalam pertunjukan dan juga menyiapkan beberapa remix dengan energi yang luar biasa, dan memastikan itu akan menjadi pesta yang menyenangkan," ucapnya.

Tak hanya dimeriahkan oleh Alan Walker, selama dua hari, tanggal 3 dan 4 Juni 2023, panggung GulaVit Jakarta E-Prix 2023 juga akan diguncang oleh sejumlah musisi kenamaan tanah air, seperti SLANK, Rossa, Ari Lasso, Judika, hingga jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2023 yaitu Salma dan Roni.

