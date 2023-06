JAKARTA - Stacey Ryan dipastikan tampil dalam helatan BNI Java Jazz Festival 2023 yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara.

Rencananya, jazzer asal Kanada itu akan naik panggung pada Sabtu, 3 Juni 2023. Dalam jumpa pers BNI Java Jazz Festival 2023, Stacey mengaku sudah tak sabar menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Penampilan Stacey juga sangat ditunggu setelah tembangnya yang berjudul Fall In Love Alone viral di TikTok belakangan ini.

"Orang-orang Indonesia menyukai musik pop-jazz (jazzy pop), dan saya sangat senang bisa datang ke sini dan melihat kalian semua face to face. Saya bersungguh-sungguh," ujar Stacey Ryan di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Stacey kemudian menyampaikan alasannya memilih jazz sebagai genre utama dalam berkarier di dunia tarik suara.

Dia mengaku sudah mempelajari aliran musik tersebut sejak kecil.

"Karena saya pikir (jazz) merupakan genre yang luar biasa dan sangat banyak yang bisa ditawarkan, mungkin kepada orang2 yang tidak pernah pergi menonton (konser jazz) sendiri, terutama orang2 yg lebih muda belakangan ini," ucap Stacey.

"But you know, karena saya belajar jazz sejak lahir dan sangat dekat denganku. Dan semua yang aku lakukan dalam musikku, saya sangat senang dengan itu," pungkasnya.

(aln)

