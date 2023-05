JAKARTA - Millen Cyrus sempat bikin publik heboh saat mengunggah foto perut buncit. Millen berdiri bersama sang kekasih, Lionel Lee dengan perut terbuka dan seolah-olah dirinya sedang hamil.

Padahal, masyarakat mengetahui betul bahwa Millen Cyrus bukanlah wanita tulen. Menurut Millen, dia memang tidak sedang hamil. Perut buncitnya terjadi tak lain karena makan terlalu banyak ketika liburan.

"Waktu itu kita lagi trip ke Jawa Timur, ke Malang, Surabaya sama Bunda (Ashanty) aku makan banyak banget, Sebelumnya kan memang diet, setelah makan banyak perut bengkak," kata Millen Cyrus, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Rabu (31/5/2023).

Millen yang sedang bersama Lionel pun segera memanggil sang kekasih. Dia sepertinya tahu jika unggahan perut bunci seakan sedang hamil bakal viral.

"Honey honey ,common take a picture with me, i wanna make viral," ujar keponakan Ashanty itu.

Setelah benar-benar viral, Millen Cyrus terkejut saat mengetahui banyak yang percaya bahwa perut buncitnya disebabkan oleh kehamilan. Karena hal ini, Millen ingin menegaskan bahwa dia memang tidak bisa mengandung anak. "Tapi kehamilan itu orang orang percaya. aku make sure enggak lah, aku enggak bisa hamil," ucapnya. BACA JUGA: NIKI Akan Debut di Tiny Desk NPR Music: Bikin Bangga! Atas tingkah nyeleneh tersebut, Millen juga mengaku dapat teguran dari sang ibu. Menurut Millen, ibunya melarang untuk memposting foto tersebut karena khawatir akan menyinggung para wanita yang sedang mengharapkan momongan. "Kasian ibu-ibu di luar sana mengharapkan (hamil), mama negor aku jangan posting-posting hamil," tutur Millen. BACA JUGA: Nagita Slavina Pakai Hijab Jelang Berangkat Haji, Raffi Ahmad: Mudah-mudahan Diteruskan

