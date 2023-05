JAKARTA - Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ turut hadir dalam konferensi pers original series terbaru Vision+ berjudul "Iiihhh Serrreemm". Berlangsung di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat, (26/5/2023), dalam kesempatan tersebut, Clarissa Tanoesoedibjo mengungkapkan kabar gembira terkait penayangan series bergenre horor komedi tersebut.

Bagaimana tidak, nantinya Iiihhh Serrreemm akan bukan hanya akan tayang di Vision+ saja, tetapi juga di MNC Channel.

"Press conference barusan untuk rilis series Ihh Seraamm. Sebenarnya Ihhhhh Sereeemmm ini juga bukan hanya tayang di Vision+, nanti juga di MNC channel kita akan rilis secara berbarengan," ujar Clarissa Tanoesoedibjo, saat konferensi pers, Jumat, (26/5/2023).

Sementara itu, Clarissa juga menyebut jika series Ihhhh Serreeemm ini merupakan remake dari salah satu tayangan anak-anak yang tayang di MNC TV. Namun dalam penayangannya dalam bentuk series, tentunya akan ada hal berbeda.

"Ini adalah sebuah series yang fokus di genre horor dan juga komedi. Tentunya target marketnya untuk anak-anak ya karena if you know, Ihh Seremmm dulu pernah tayang di MNC TV juga dan memang mereka fokus kepada cerita anak-anak semua gitu dan kita melanjutkan ceritanya," tuturnya.

"Untuk juru-juru kedepan memang kita sekarang lebih accurate ya, karena kan awalnya benar-benar bereksperimentasi dengan beberapa tipe genre gitu. Tapi sekarang memang kita akan leading the words lebih kepada thriller, horor, misteri dan juga action gitu, dan salah satunya juga lebih banyak konten anak-anak itu pada Vision+," sambungnya.

Sebagai informasi, serial Iiihhh Serrreemm disutradarai oleh Harry Dagoe. Series ini diketahui hadir dengan genre misteri, horor, serta komedi, yang dibalut dengan petualangan.

Meski menyajikan konten horor, Iiihhh Serrreemm cocok untuk ditonton oleh semua usia.

Iiihhh Serrreemm bercerita tentang petualangan tiga sahabat bernama Bintang, Calista, dan Kelvin, dalam memecahkan berbagai misteri di sekitar lingkungan mereka, yang banyak berkaitan dengan dunia supernatural.

Follow Berita Okezone di Google News

Serial tersebut dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris cilik berbakat seperti Alleyra Fakhira sebagai Calista, Yassien Omar sebagai Bintang, dan Yusuf ร–zkan sebagai Kelvin. Ketiga sahabat ini memiliki karakter yang unik dan berbeda-beda, mulai dari Bintang yang berjiwa petualang, Calista yang baik dan ceria, hingga Kelvin yang cerdas dan tertarik dengan dunia teknologi. Sementara itu, Iiihhh Serrreemm akan dirilis dengan total 8 episode yang diperbarui setiap minggunya. Episode 1 dan 2 dapat disaksikan secara gratis, dan untuk menonton seluruh episodenya, Anda bisa berlangganan paket Vision+. Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.