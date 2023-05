JAKARTA - Inge Anugrah, istri dari Ari Wibowo angkat bicara terkait pernyataan putranya, Kenzo Wibowo. Beberapa waktu lalu, Kenzo sempat mengatakan di hadapan wartawan jika Inge telah membenarkan soal adanya orang ketiga dalam rumah tangganya.

Terkait hal itu, Inge pun menyampaikan klarifikasinya. Ia bahkan menduga jika sang putra sudah terpengaruh dengan isu miring yang tersebar di dunia maya.

"Itu (pernyataan Kenzo), again, namanya gosip-gosip, namanya influence dari statement people yang mungkin masuk ke Kenzo," ujar Inge Anugrah kepada awak media di kawasan Jakarta Pusat, belum lama ini.

Kendati demikian, Inge mengaku tak bisa berbuat banyak. Ia pun merasa tidak bisa membatasi informasi yang diterima sang buah hati diera media sosial saat ini.

"Aku nggak bisa membatasi juga," jelas Inge.

Oleh karena itu, Inge pun memilih tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia bahkan percaya bahwa kebenaran akan terungkap seiring berjalannya waktu.

"Tapi, aku percaya dengan waktu semuanya akan menjawab. Dan kalau memang itu benar, biarin pengadilan yang membuktikan, as simple as that," bebernya.

Seperti diketahui, Kenzo Wibowo kini memilih untuk tinggal bersama sang ayah, Ari Wibowo. Bukan tanpa alasan, Kenzo menganggap Ari lebih peduli dengan kondisi dirinya. Selain itu, Kenzo juga sempat menyebutkan bahwa ibundanya memiliki orang ketiga. "Iya kita emang ingin ikut daddy, ya dari dulu aku emang deket sama daddy. Dan di sini yang lebih take care kita itu daddy. Dan mommy juga sudah mengaku ada orang ketiga," kata Kenzo Wibowo beberapa waktu lalu.

