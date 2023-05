JAKARTA - Ari Wibowo saat ini tengah menghadapi perceraiannya dengan Inge Anugrah. Hal tersebut tentu tak membuatnya senang melihat rumah tangga artis-artis lain memiliki nasib sama seperti dirinya.

Salah satu pasangan artis yang menjadi sorotan pria 52 tahun ini ialah Fandy Christian dan Dahlia Poland. Meski tak bercerai, Ari mengaku mengetahui masalah yang menimpa pasangan tersebut.

Kesedihan Ari Wibowo mengetahui kisruh rumah tangga orang tua tiga anak itu bahkan sempat ia tulis di kolom komentar postingan terbaru milik Fandy Christian.

"Good morning bro Fandy. Sedih banget di acara FYP kemarin setelah segmenku, denger bro Ricky Cuaca bicara soal masalah rumah tanggamu," tulis Ari Wibowo.

Adik Ira Wibowo ini mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menghakimi atau ikut campur urusan rumah tangga Fandy dan Dahlia. Akan tetapi, ia mendukung untuk keduanya agar saling membuka pintu maaf.

"Aku hanya mau dukung dalam doa untuk kekuatan batin, hikmat dalam mengambil keputusan & hati untuk saling memaafkan untuk kalian berdua," beber Ari Wibowo.

Dengan masalah dihadapi, suami Inge Anugrah itu berharap agar keduanya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tentunya dengan dibarengi doa untuk keutuhan rumah tangga mereka.

"Aku tau pernikahan itu sangat kompleks, nggak mudah, karena dijalankan oleh dua insan manusia yg sama-sama jauh dari sempurna," sambungnya.

Terakhir, Ari Wibowo menyarankan untuk Fandy Christian agar mengabaikan hujatan dari netizen.

"Ignore the netizen yg hanya bisa menjatuhkan & menghakimi, and be thankful to those yang mau memberi masukan & mendoakan kalian. will be praying for you now," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, tak hanya Fandy Christian, Ari Wibowo juga menjadi sorotan buruk belakangan ini pasca menggugat cerai istrinya, Inge Anugrah. Ari Wibowo terdampak isu miring yang mengatakan dirinya adalah suami pelit.

Sementara itu, Fandy Christian diduga melakukan perselingkuhan dengan lawan mainnya di sinetron. Hal ini dibongkar langsung oleh Dahlia Poland.