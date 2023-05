JAKARTA – Film yang ditunggu-tunggu oleh penggemar Disney yaitu The Little Mermaid, saat ini sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia. Sejak hari Rabu (24/5/2023) sudah rilis di bioskop, film keluaran Disney ini merupakan remake dari dari animasi klasik yang berjudul sama yang dirilis tahun 1989.

Di film ini banyak yang terfokus dengan karakter utama nya, Ariel, yang diperankan oleh Halle Bailey. Sempat beberapa kali menjadi perbincangan hangat di berbagai media hingga beberapa kali namanya masuk dalam trending topic.

Ternyata hal itu, membuat penasaran banyak orang tentang latar belakang Halle Bailey. Dan berikut ini adalah profil dari Halle Bailey yang dirangkum dari berbagai sumber, dan bisa disimak dahulu sebelum menonton film The Little Mermaid.

1. Profil

Bernama lengkap Halle Lynn Bailey atau biasa dikenal dengan Halle Bailey lahir pada 27 Maret 2000 di Atlanta, Georgia. Dia merupakan anak tengah dan mempunyai 2 saudara, kakak perempuannya Chloe Bailey dan adik laki-lakinya Branson, kemudian mereka pindah bersama ke LA pada pertengahan tahun 2012.

Pada saat masih anak-anak, Chloe dan Halle sudah mulai menulis lagu mereka sendiri, belajar memainkan instrumen melalui menonton tutorial YouTube. Ayah dan manajer mereka, Doug Bailey, yang mengajari untuk bisa mandiri dengan mulai mengajari mereka cara menulis lagu saat mereka masih kecil.

2. Awal Karier

Halle yang saat itu masih remaja bersama dengan saudaranya sedang iseng membuat video di YouTube di tahun 2011, mereka mengcover lagu milik Beyonce bertajuk Best Thing I Never Had. Akhirnya mendapat respon yang positif dari yang menonton, mereka pun membuat Duo bernamakan Chloe x Bailey.

Di video yang mereka unggah ternyata menjadi viral, video tersebut adalah cover dari lagu Beyoncé, Pretty Hurts. Mereka pertama kali tampil sebagai Chloe x Bailey saat mengupload cover lagu pop ke channel mereka. Duo ini membuat debut acara bincang-bincang mereka saat tampil di The Ellen Show pada April 2012.

Pada tahun 2013, mereka memenangkan Season 5 of Radio Disney's The Next Big Thing, dengan mereka membuat penampilan cameo di serial Disney Austin & Ally membawakan lagu Unstoppable pada beberapa bulan berikutnya.

Chloe x Halle membuat debut profesional mereka dengan EP, Sugar Symphony, yang dirilis di bawah Parkwood pada 29 April 2016. Duo ini juga tampil sebagai pembuka untuk bagian Eropa dari Tur Dunia Formasi Beyoncé, yang diadakan Juni dan awal Agustus 2016.

Di tahun 2018, diumumkan bahwa mereka akan menjadi artis pembuka untuk tur AS Beyoncé dan Tur On the Run II Jay-Z, bersama dengan DJ Khaled. Duo ini telah dinominasikan untuk dua Penghargaan Grammy pada Desember 2018, yaitu Artis Pendatang Baru Terbaik dan Album Kontemporer Urban Terbaik bertajuk The Kids All Right.

Di tahun-tahun berikutnya, mereka berdua terus mengeluarkan karya terbaiknya dan hingga saat ini Halle dan saudaranya telah mencatatkan telah mendapat 5 nominasi Grammy Awards.

3. Mulai Terjun ke Dunia Akting Setelah memulai karier sebagai penyanyi dan sukses, Halle kemudian mulai menekuni dunia akting. Pada tahun 2019 lalu, Disney telah mengumumkan bahwa Halle akan berperan sebagai karakter utama di film live action The Little Mermaid di tahun 2022 lalu. President Walt Disney Studios, Sean Bailey mengatakan jika dirinya melihat sosok Ariel dari Halle Bailey. Tidak hanya mempunyai paras yang menawan, namun suara yang dimiliki Halle juga terasa sangat pas dengan karakter Ariel. Walaupun dengan terpilihnya Halle sebagai Ariel, ternyata menuai banyak pro dan kontra di publik dan beberapa kali berdebar terkait hal itu. Dilihat dari animasi klasik Disney, The Little Mermaid yang dirilis tahun 1989 silam, sosok Ariel awalnya memiliki kulit putih. Dan beberapa penggemar mengatakan bahwa sosok Ariel di live-action ini tidak sama dengan versi animasi yang sudah ada, hal itu ternyata telah merusak imajinasi mereka. Namun di sisi lain, masih banyak juga yang mendukung keputusan Disney telah memilih Halle Bailey untuk berperan sebagai Ariel, salah satu alasannya adalah sebagai bentuk persatuan berbagai ras.

