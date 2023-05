SEOUL - Kim Jae Wook berpotensi adu akting dengan Jo Bo Ah dan Lee Jae Wook dalam drama sejarah, Tangeum. Hal itu dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, Management SOOP, pada 25 Mei 2023.

“Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Jumat (26/5/2023).

Serial Tangeum diadaptasi dari novel berjudul serupa yang bercerita tentang Jae Yi, seorang perempuan yang lahir dari ibu pengganti. Dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Hong Rang yang lahir dari istri sah ayahnya.

April lalu, Lee Jae Wook dikabarkan akan berperan sebagai Hong Rang dan karakter Jae Yi diserahkan kepada aktris Jo Bo Ah. Sementara Kim Jae Wook, ditawari untuk berperan sebagai Pangeran Han Pyeong, adik satu-satunya raja berkuasa.

Sang pangeran digambarkan sangat tidak tertarik dengan dunia politik dan kekuasaan di dalam istana. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya terobsesi hanyalah dunia seni.

Jika Kim Jae Wook menerima tawaran ini, maka Tangeum menjadi drama sejarah pertamanya dalam 15 tahun. Drama The Kingdom of the Winds merupakan proyek sejarah terakhir yang dibintanginya.

Drama Tangeum akan digarap oleh sutradara Kim Hong Seon yang menggarap drama The Voice, Money Heist: Korea-Joint Economic Area, Decoy (Part 1 dan 2), serta The Guest.*