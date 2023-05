LOS ANGELES - Soundtrack film terlaris sepanjang masa. Film dan soudtrack memang menjadi dua kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

Soundtrack menjadi sebuah bagian penting lantaran dapat membangun emosi penonton saat menonton film. Bahkan terkadang, ada beberapa soundtrack yang lebih populer ketimbang filmnya.

1. The Bodyguard (I Will Always Love You - Whitney Houston)

Soundtrack film The Bodyguard yaitu I Will Always Love You sukses menjadi ost terlaris sepanjang masa. Bahkan film The Bodyguard mendapatkan keuntungan mencapai 400 juta dolar.

Sampai saat ini lagu milik penyanyi bersuara merdu Whitney Houston itu masih menjadi lagu andalan di dunia, termasuk Indonesia.

2. Lion King (Circle of Live - Carmen Twillie, Lebo M)

Film animasi Disney Lion King juga memiliki soundtrack yang sangat populer. Salah satunya Circle of Live yang dinyanyikan oleh Carmen Twillie, Lebo M ini menampilkan elemen musik Afrika Selatan yang membantu mengikat soundtrack ke lanskap yang digambarkan dalam film.

3. Frozen (Let It Go - Idina Menzel) Selanjutnya ada lagu Let it Go yang dipopulerkan oleh India Menzel untuk soundtrack film animasi Frozen. Saking larisnya, tak hanya anak-anak yang menyukai lagu tersebut, orang dewasa pun banyak yang menikmatinya. Bahkan lagu ini juga banyak dinyanyikan ulang dalam berbagai versi oleh penyanyi lainnya. BACA JUGA: Sadis! Inara Rusli Minta Virgoun Menjauh dari Rumahnya Minimal 10 Kilometer 4. Titanic (My Heart Will Go On - Celine Dion) Di urutan pertama ada soundtrack film Titanic, yaitu My Heart Will Go On. Lagu milik Celine Dion ini dirilis pada 1997 dan jadi soundtrack utama film legendaris Titanic. Bahkan sampai sekarang lagu tersebut sangat populer dan dianggap menjadi jadi lagu paling sakral.*

