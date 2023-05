JAKARTA - Salma Salsabil memberikan penampilan ‘esktra’ di malam Result & Reunion Show Indonesian Idol 2023 itu, yang digelar Senin 22 Mei 2023.

Pasalnya, ia membawakan lagu ‘Just The Way You Are’ dengan versi yang berbeda. Di awal penampilannya, Salma membawakan lagu dari Bruno Mars itu dengan irama musik jazz.

Lalu, di bagian pertengahan lagu, Salma membuat para penonton dan kelima juri ikut bernyanyi dengan iringan musik yang sedikit menghentak dari Oni and Friends.

Penampilan Salma di malam itu pun tampak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ia terlihat mengenakan outfit serba hitam berupa manset yang dipadukan dengan korset serta celana kulit berwarna hitam.

Ia terlihat kompak dengan para penari latar yang tampak membawakan vibes musik rock jadul. Penampilan terakhir Salma di panggung Indonesian Idol 2023 itu lantas berhasil memukau kelima juri.

Terbukti dari 5 standing ovation dari Anang, BCL, Rossa, Judika dan David Bayu karena puas melihat penampilan Salma di malam final Indonesian Idol itu.

Menurut Anang, Salma berhasil memberikan malam penutupan yang indah di episode terakhir Indonesian Idol XII itu. Ia juga menilai, Salma selalu berhasil tampil konsisten di setiap penampilannya.

“Yang pasti aku mau bicara bawa kamu menutup dan memberikan penampilan yang susah untuk kita. Tadi itu keren banget sama salah dari dari awal aku bilang ya, aku masih ingat konsistensi dari kamu itu nggak kebeli ya dari awal dari dari room audition,” ungkap Anang.

“Sampai sekarang aku yakin kamu orang yang paling konsisten nyanyi bagus, bagus, bagus, bagus, dan bagus. Dan malam hari ini kamu tutup dengan bagus banget,” timpal Judika.

Hal senada juga diungkapkan oleh Rossa dan David Bayu. Mereka menyebut, penampilan Salma malam ini sangat luar biasa memukau. Bahkan Rossa memprediksi Salma akan bertahan lama di industri musik Tanah Air. “Kali ini aku melihat sesuatu bakat yang berbeda dari yang sebelum- sebelumnya, aku yakin banget kamu bakal bertahan lama di industri musik Indonesia,” ungkap Rossa. “Salma! You are amazing! Just The Way You Are!” timpal David Bayu.*

