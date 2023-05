JAKARTA - Enzy Storia telah resmi dipinang oleh kekasih hatinya, Maulana Kasetra alias Molen. Pernikahan keduanya digelar pada Sabtu, 20 Mei 2023 kemarin tanpa sebelumnya ada gembar-gembor terkait rencana hari bahagia mereka.

Menariknya, usai sah menjadi sepasang suami istri, melalui akun Instagramnya Enzy tampak membocorkan siapakah sosok mak comblang yang memperkenalkannya dengan Molen. Rupanya, sosok tersebut adalah Putri Selaras Oesman alias Uti Buncis.

Melalui akun Instagram Storynya, awalnya mantan kekasih Tarra Budiman tersebut sempat membagikan screenshot WhatsApp antara dirinya dengan Molen pada Januari 2021 silam. Kala itu, Uti terlihat bersemangat menanyakan soal sosok kekasih Molen.

"Mol. Plis jawab. Lo ada pacarnya ga?," tanya Uti pada Molen.

"Belum beb. Cuma ngedate-ngedate aja hehe," jawab Molen.

Mengetahui bahwa Molen sedang tak menjalin asmara dengan siapapun, Uti lantas langsung mencomblangkannya dengan Enzy Storia.

"Asik amat sih. Mol gw mau kenalin ama cewe, temen deket gue," balas Uti.

Tak sangka, Molen dan Enzy pun cocok hingga memutuskan untuk menikah pada 20 Mei kemarin. Hal itu jelas membuat Uti bahagia lantaran kedua sahabatnya bisa bersatu dalam mahligai pernikahan.

"Waduh Mol, sumringah! Hamdalah aku punya masjid di syurga, Insha Allah. So happy for you two @molenkasetra @enzystoria! Two beautiful souls are finally together. Love you!," ungkap Uti sembari mengunggah foto pernikahan Enzy dan Molen.

"Thank you makcomblang akooooh," tutur Enzy.