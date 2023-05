JAKARTA - War terakhir tiket konser Coldplay di Jakarta berlangsung sengit. Sejumlah kategori kini resmi berstatus sold out alias ludes terjual.

Kabar itu disampaikan pihak promotor konser Coldplay di Jakarta, PK Entertainment. Resmi dinyatakan seluruh tiket konser Coldplay telah habis terjual.

“Seluruh tiket untuk Coldplay: Music of the Spheres World Tour Jakarta resmi sold out (terjual),” tulis PK Entertainment di Insta Story, Jumat (19/5/23).

Sebelumnya, kategori My Universe hingga Cat 8 berstatus full booked. Sedangkan kategori Ultimate Experience yang dibanderol seharga Rp11 juta telah sold out dalam hitungan menit.

Untuk kategori Festival hingga Cat 2 sempat tersedia, dan Cat 2B berstatus Low Quantity. Namun, kini sudah berstatus sold out.

Sebelumnya, pihak promotor PK Entertainment sempat mengimbau para calon pembeli tiket. Mereka diminta untuk tidak panik terlebih dengan status full booked.

Follow Berita Okezone di Google News

Status tersebut dapat berubah sewaktu-waktu bila ada pembeli yang tidak membayar tiket dengan segera. “Tiket akan otomatis kembali ke sistem bila terjadi kegagalan atau pembatalan pembayaran,” ungkap PK Entertainment di Insta Story-nya, Jumat (19/5/23). Namun, kini dipastikan seluruh tiket resmi sold out dan habis terjual dalam waktu kurang dari 4 jam. BACA JUGA: Ditanya Wartawan Soal Perceraian, Desta: Nggak Bakal Gua Jawab! Hari terakhir war tiket konser Coldplay di Jakarta berlangsung pada Jumat (19/5/23) pukul 10.00 WIB. Sama seperti hari pertama, antrean war terakhir tiket Coldplay di Jakarta ini dipenuhi sedikitnya 500 ribu orang. Momentum terakhir war tiket konser Coldplay di Jakarta ini pun mengundang cuitan beragam netizen Twitter. Banyak dari mereka pesimis mendapat tiket lantaran sulitnya memasuki situs karena dipadati ratusan ribu calon pembeli. BACA JUGA: Khawatir, Ricky Cuaca Siap Tampung Dahlia Poland di Rumahnya

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.