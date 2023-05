JAKARTA – Vision+ kini menghadirkan beragam film pendek Asia dari Viddsee dengan berbagai genre yang dapat dinikmati di waktu luang. Salah satu yang menarik disaksikan adalah serial dokumenter Memories on a Plate.

Serial dokumenter ini mengangkat berbagai kisah di balik sebuah hidangan. Seringkali memiliki arti lebih bagi sebagian dan diasosiasikan dengan peristiwa atau kenangan tertentu.

Memories on a Plate hadir dalam tiga musim dengan total 18 episode yang sudah bisa disaksikan melalui Vision+. Di antaranya adalah A Fresh Taste of Tradition, Kampong Kitchen, The World on a Plate, Bringing Back Old School, Labour of Love, Carmen’s Story, dan masih banyak lagi.

Episode Carmen’s Story mengisahkan kisah seorang gadis asal Singapura bernama Carmen yang membangun bisnis kuliner Gravy Baby. Penonton bisa mengulik kisah perjuangan Carmen di dunia kuliner yang penuh inspirasi.

Follow Berita Okezone di Google News

“Ketika berbicara soal memasak, saya pikir teknik dan tradisi itu sangat penting. Bagaimanapun juga, dari saya saya melihat makanan, menurut saya memasak adalah sebuah ekspresi,” ujar Carmen. Penasaran dengan kisah menarik lainnya? Anda dapat menyaksikan Memories on a Plate serta berbagai film pendek Viddsee lainnya secara gratis hanya di Vision+! Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap. Unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.