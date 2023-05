JAKARTA - Film yang bagus adalah yang bisa membuat penontonnya bisa keluar dari zona nyaman dan menantang seluruh indra dari penonton dengan memutarbalikkan persepsi penonton tentang kenyataan. Mereka akan mempunyai ekspektasi selalu bagus, terutama ketika yang menggarap film tersebut adalah orang yang kompeten dan sudah terkenal karyanya.

Film terbaik dengan plot twist yang bagus tidak selalu memiliki profil yang luas. Banyak dari mereka merupakan film kecil yang diremehkan yang menyembunyikan satu skrip padat yang luput dari perhatian karena kurangnya dukungan dari pihak studio ataupun promosi film tersebut yang kurang.

Persembahan berikut adalah film yang tidak banyak orang tonton dan sukai yang datang dan pergi tanpa mengumpulkan pujian kritis yang pantas untuk film itu terima. Berikut merupakan beberapa film yang underrated dengan plot twist besar:

1. Oldboy (2003)

Film pertama datang dari Korea Selatan yang berjudul, Oldboy dirilis tahun 2003. Film ini memang tidak terlalu populer, tetapi ini mungkin film Korea paling berpengaruh yang pernah dibuat dan titik masuk terbaik ke sinema Korea bagi yang belum tahu.

Film ini bercerita tentang seorang pria yang diculik entah dari mana setelah kehilangan kelahiran putrinya dan diasingkan selama 15 tahun. Film thriller kekerasan ini ditulis dan disutradarai oleh Park Chan-Wook.

2. Frailty (2001)

Selanjutnya, film berjudul Frailty yang dirilis tahun 2001. Film ini menceritakan seorang pria misterius tiba di kantor agen FBI dan menceritakan masa kecilnya, tentang bagaimana ayahnya yang fanatik agama menerima penglihatan yang menyuruhnya untuk menghancurkan orang-orang yang sebenarnya adalah setan.

Film ini disutradarai oleh Bill Paxton, dia merupakan sutradara yang mempunyai talenta hebat. Salah satu dari dua kredit penyutradaraannya termasuk film thriller misteri berjudul Frailty. Film ini menyertakan bakat akting dari Matthew McConaughey, Powers Boothe, dan Luke Askew.

Plot Twist dari film ini mengejutkan, karena semakin berdampak setelah menyadari siapa narator yang tidak bisa diandalkan yang menggambarkan semua peristiwa yang telah kita saksikan selama durasi film tersebut.

3. The House That Jack Built (2018)

Film ketiga dari urutan ini adalah The House That Jack Built yang dirilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang Jack, dia seorang pembunuh berantai yang sangat cerdas, selama dua belas tahun, dan menggambarkan pembunuhan yang benar-benar mengembangkan kegilaan batinnya.

Film yang digarap oleh Lars Von Trier, dia sutradara yang tidak asing dengan genre horror fisiologis sebenarnya, Anda dapat menyatakan bahwa semua filmnya mengeksplorasi sifat manusia. Agak mengkhawatirkan, bagaimanapun, bahwa dia hanya berfokus pada mengeksplorasi yang terburuk dalam diri kita semua.

Rumah yang Dibangun Jack tidak berbeda. Pemeran yang solid termasuk Matt Dillon, Bruno Ganz, dan Uma Thurman. Slasher ini mengikuti kisah Jack, seorang arsitek gagal dengan gangguan obsesif-kompulsif.

Follow Berita Okezone di Google News

4. The Skin I Live in (2011)

Berikutnya, film berjudul The Skin I Live in yang dirilis tahun 2011. Film ini menceritakan seorang ahli bedah plastik yang brilian, dihantui oleh tragedi masa lalu, menciptakan sejenis kulit sintetis yang tahan terhadap segala jenis kerusakan. Suatu momen, ahli bedah tersebut memulai percobaannya dengan seorang wanita misterius dan labil yang memegang kunci obsesinya.

Film ini digarap oleh Pedro Almodovar yang terkenal dengan melodramanya yang berdampak, tetapi kali ini dia membawa kita melalui perjalanan yang mendebarkan dengan film The Skin I Live in (atau La Piel que Habito). Dengan bantuan kolaborator Antonio Banderas dan Elena Anaya.

5. Sorry to Bother You (2018)

Film selanjutnya berjudul Sorry to Bother You, yang dirilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang telemarketer Cassius Green yang menemukan kunci ajaib menuju kesuksesan profesional, mendorongnya ke alam semesta keserakahan.

Bioskop jarang mengeksplorasi Surealisme, mengingat betapa ekspresi artistik ini bergantung pada visual untuk menyampaikan makna yang tersimpan di dalamnya. Namun, Sorry to Bother You, disutradarai oleh Boots Riley dan dibintangi oleh LaKeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler, Patton Oswald, dan Danny Glover.

6. Coherence (2013)

Film selanjutnya adalah Coherence yang dirilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang hal-hal aneh mulai terjadi ketika sekelompok teman berkumpul untuk pesta makan malam di suatu malam ketika sebuah komet melintas di atas kepala.

Ditulis dan disutradarai oleh James Ward Byrkit, film thriller surealis Koherensi tidak seperti apa pun yang sering dilihat di bioskop. Melewati sebuah komet di dekat orbit planet Bumi memicu situasi yang tidak terduga, sekelompok delapan orang sedang menghadiri pesta makan malam saat pemadaman tiba-tiba berdampak pada lingkungan sekitar.

7. Identity (2003)

Film ketujuh dari urutan ini adalah Identity yang dirilis tahun 2003. Menceritakan tentang kelompok yang terdampar di sebuah motel terpencil di Nevada selama badai hujan yang tidak menyenangkan, sepuluh orang asing berkenalan satu sama lain ketika mereka menyadari bahwa mereka dibunuh satu per satu.

Film ini akan membuat penontonnya terus menebak-nebak identitas para pemainnya. Film ini adalah persembahan awal oleh James Mangold, ditulis oleh Michael Cooney bergenre thriller misteri ini bolak-balik di antara dua narasi yang tampaknya terputus sejak awal. Dibintangi oleh John Cusack, Ray Liotta, Alfred Molina, dan Amanda Peet.

8. Chinatown (1974)

Selanjutnya merupakan film lawas yang berjudul Chinatown, dirilis tahun 1974. Film ini merupakan salah satu film paling berpengaruh yang pernah dibuat pada tahun tersebut, film ini adalah misteri neo-noir yang penuh dengan drama politik dengan pengungkapan yang berdampak yang dapat membuat penonton merasa kebingungan.

Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Evelyn menyewa mata pribadi Jake Gittes untuk menemukan suaminya. Ditulis oleh Robert Towne dan disutradarai oleh Roman Polansky yang selalu menjadi polemik. Film ini dibintangi oleh pemeran utama Jack Nicholson dan Faye Dunaway.

9. A Cure for Wellness (2017)

Film kesembilan dari urutan ini, berjudul A Cure for Wellness yang dirilis tahun 2017. Film ini bergenre thriller psikologis yang ditulis oleh Justin Haythe dan disutradarai oleh Gore Verbinski dan dibintangi oleh Dane DeHaan, Jason Isaacs, dan Mia Goth.

Film ini mengisahkan seorang eksekutif muda yang ambisius dikirim untuk menjemput CEO perusahaannya dari pusat kesehatan yang indah namun misterius di lokasi terpencil di Pegunungan Alpen Swiss, tetapi segera curiga bahwa perawatan spa tidak seperti yang terlihat.

10. Devil (2010)

Dan film terakhir yang ada di urutan ini adalah Devil, yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang terjebak dalam lift dan tiba-tiba Iblis secara misterius berada di antara mereka. Film-film M. Night Shyamalan mungkin menunjukkan bahwa dia adalah kuda poni satu trik, tetapi dia relatif kompeten sebagai penulis.

Dengan skenario oleh Brian Nelson dan disutradarai oleh John Erick Dowdle, film ini benar-benar merupakan perjalanan sesak di mana lima orang terjebak. Pada saat yang sama, seorang satpam menyaksikan semua yang terjadi melalui umpan kamera.

Pengungkapan besar pada akhirnya akan membuat Anda keluar dari bidang kiri karena itu benar-benar tidak terduga.