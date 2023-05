JAKARTA - Selebgram Asyraf Jamal menghadirkan lagu bertajuk Bahagialah Cinta. Nama Asyraf begitu dikenal. Asyraf aktif juga sebagai content creator tiktok dan sempat mendapatkan penghargaan tiktok awards 2020 Most Viral Song Of The Year.

Bersama Mymusic Records, Asyraf Jamal menghadirkan lagu Bahagialah Cinta. Lagu ini menghadirkan kisah perselingkuhan. Pahit dalam hubungan percintaan.

“Bahagialah Cinta bercerita tentang sepasang kekasih yang sudah lama menjalani hubungan, tetapi ditengah jalan pasangannya berselingkuh. Ketika ingin kembali ternyata pasangannya sudah dimiliki oleh orang lain,” kata Asyraf.

Untuk pembuatan music Asyraf dibantu oleh Denny Chasmala sebagai Music Produser dan Ariyandhi Achbar juga selaku produser Music Video.

Menurut Asyraf Jamal proses penggarapan lagu ini begitu mengesankan. Ia butuh waktu untuk bisa menghadirkan nuansa yang tepat.

“Penggarapan single ini lumayan butuh waktu, dari pertengahan 2022 aku sendiri mencoba buat ganti part susunan liriknya dan coba bikin demo sendiri juga sampe pas. Selain itu lagu ini sering menemani kegalauan Ketika lulus SMP,” jelasnya.

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)

Sebelumnya 1 1 5 Artis...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.