JAKARTA - Take Me Out Indonesia kini kembali hadir di MNCTV dengan suguhan yang lebih baru dan menghibur akan menemani para pemirsa setia di rumah. Take Me Out Indonesia merupakan acara pencarian jodoh yang melibatkan 30 peserta wanita lajang untuk memilih 7 pria lajang yang akan diperkenalkan satu per satu.

Tidak hanya mendapatkan jodoh, Take Me Out Indonesia juga memberikan hadiah kepada pemenang dengan uang tunai sebesar Rp10 juta.

Persyaratan untuk mengikuti Take Me Out Indonesia adalah Pria atau wanita lajang, usia 23-34 tahun, serta memiliki penampilan menarik dan berkarakter baik. Daftar sekarang juga melalui Whatsapp di nomor 0819-9763-4349 dan ikuti terus informasinya di Instagram @officialmnctv dan @takemeoutindonesiaid.

Ikuti keseruan menjadi peserta di Take Me Out Indonesia untuk mendapatkan jodoh dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah, jangan sampai ketinggalan dan temukan cinta sejatimu di Take Me Out Indonesia.

