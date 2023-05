JAKARTA - Sejarah Coldplay menarik untuk dikulik setelah band asal Inggris itu memastikan akan membawa tur konser 'The Music of the Spheres' ke Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada 15 November mendatang.

Konser ini tentu sangat dinantikan para penggemar Coldplay di Tanah Air. Pasalnya, konser ini menjadi kunjungan perdana Chris Martin cs ke Indonesia. Jelang konser, berikut sejarah Coldplay dan perjalanan mereka menjadi salah satu band besar di dunia.

Coldplay adalah sebuah band musik rock alternatif asal London, Inggris, pada 1996. Personelnya terdiri dari Chris Martin (vokalis), Jonny Buckland (gitaris), Guy Berryman (basis), dan Will Champion (drummer).

Perjalanan band ini dimulai ketika Chris dan Jonny bertemu di University College London. Kala itu, mereka membentuk band bernama Pectoralz. Lalu, Guy Berryman bergabung dan nama band tersebut berubah menjadi Starfish.

Sejarah Coldplay. (Foto: Instagram/@coldplay)

Formasi mereka semakin lengkap dengan kehadiran Will Champion. Dengan formasi empat personel tersebut, Chris Martin cs pun sepakat kembali mengganti nama bandnya menjadi Coldplay yang bertahan hingga kini.

Coldplay merilis album debut mereka, 'Parachutes', pada 2000 dan langsung sukses besar. Album tersebut masuk dalam nominasi Mercury Prize, sementara beberapa lagu hitsnya, seperti Yellow, Trouble, dan Don't Panic menjadi begitu populer di seluruh dunia.

Follow Berita Okezone di Google News

Sejak itu, Coldplay merilis beberapa album yang laris manis di pasaran. Sebut saja album 'A Rush of Blood to the Head' (2002), 'X&Y' (2005), 'Viva la Vida or Death and All His Friends' (2008), hingga 'Mylo Xyloto' (2011).

Sejarah Coldplay. (Foto: Instagram/@coldplay)

Kesuksesan album dan single tersebut juga sejalan dengan tur konser mereka di seluruh dunia. Coldplay juga memenangkan banyak penghargaan, termasuk tujuh penghargaan Grammy Award.

Selain sukses secara komersial, Coldplay juga dikenal sebagai band yang aktif terlibat dalam kampanye amal dan lingkungan. Mereka telah mendukung berbagai organisasi amal dan lingkungan.

Tags: Sejarah Coldplay, Coldplay, Konser Coldplay, Band Dunia, Coldplay Konser di Jakarta