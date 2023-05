JAKARTA - Awal mula Coldplay kolaborasi bersama BTS merupakan kisah yang menarik. Penggemar band asal Inggris dan boy group Korea Selatan itu dibuat terkejut karena keduanya memutuskan untuk berkolaborasi.

Lagu kolaborasi mereka yang bertajuk My Universe dirilis secara resmi, pada September 2021. Menariknya, lagu tersebut dibawakan dalam dua bahasa, Inggris dan Korea.

Kolaborasi dua nama besar dalam industri musik ini tentu mendapat respons hangat dari penggemar. Namun, bagaimana sebenarnya awal mula kedua musisi ini bisa berkolaborasi?

Lagu My Universe digarap Coldplay bersama musisi Swedia, Max Martin dan BTS. Lagu itu merupakan single kedua dalam album Coldplay, ‘Music Of The Spheres’.

Mengutip Koreaboo, Kamis (11/5/2023), Chris Martin selaku frontman dan vokalis Coldplay mengaku tidak pernah terpikir untuk berkolaborasi dengan BTS. Namun saat itu, dia merasa sudah saatnya Coldplay bermain dengan genre musik baru.

Awal mula Coldplay kolaborasi bersama BTS. (Foto: Instagram/@coldplay)

Musisi 46 tahun itu tak menampik, banyak pertimbangan ketika orang dekatnya menyarankan Coldplay untuk berkolaborasi dengan RM cs. Dia tak menampik, ada rasa khawatir sebelum akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi.

“Setelah mempertimbangkannya beberapa saat, aku bilang, 'Kenapa harus khawatir hanya karena mereka memiliki musik yang berbeda dengan kami?' Setelahnya kami pun mulai jalan dan menggarap bareng lagu My Universe," imbuh Chris Martin.

Semua kekhawatiran kekasih Dakota Johnson itu lenyap ketika mulai bekerja sama dengan personel BTS. Chris bahkan menyebut, itu adalah kolaborasi paling menyenangkan dan memuaskan yang pernah dijalaninya. Chris Martin akhirnya terbang ke Korea Selatan untuk menggarap My Universe bareng BTS. Bahkan ia harus dikarantina karena saat itu Covid-19 masih merajalela. Di lain pihak, kolaborasi bareng Coldplay seperti mimpi menjadi nyata bagi BTS.*

