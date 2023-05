JAKARTA - Gilang Dirga kembali menjajal kemampuan beraktingnya dalam sebuah film berjudul Star Syndrome. Dalam film barunya, pria 33 tahun tersebut diminta untuk menjalani persiapan luar biasa sebelum berakting dalam film arahan rumah produksi Mahakarya Pictures.

Salah satu tantangan yang cukup berat bagi Gilang, yakni saat ia diminta untuk menaikan berat badannya dalam kurun waktu 1 bulan saja. Akan tetapi setelah scene tersebut diambil, suami dari Adiezty Fersa ini justru diminta untuk menurunkan bobot tubuhnya sebanyak 20 kg.

Semua itu dilakukan demi satu adegan khusus dalam film ini. Bahkan, proses syuting pun disebut sempat berhenti selama masa Gilang Dirga menurunkan bobot tubuhnya.

Star Syndrome sendiri tampaknya menjadi film perdana yang cukup serius disutradarai oleh Soleh Solihun. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang vokalis yang pernah terkenal untuk kembali ke masa kejayaannya.

Akan tetapi, ia baru menyadari bahwa dunia musik saat ini sudah berubah jauh dari masa kejayaannya dulu. Menariknya, 80 persen dari bintang dalam film ini memiliki latar belakang sebagai musisi.

Menariknya, adegan manggung dalam film ini diambil secarang langsung alias live di lokasi ketika para pemain mulai memainkan peran mereka masing-masing. Bahkan, Gilang Dirga sampai sengaja mengambil kursus gitar lantaran diharuskan untuk bisa memainkan alat musik secara live di film ini.

Selain itu, Star Syndrome juga cukup selektif dalam memilih soundtrack untuk film dan memberikan kolaborasi lintas generasi. Denny Chasmala diketahui menulis lagu berjudul Simpang Siur yang dinyanyikan oleh Jay and The Others yang terdiri dari Gilang Dirga, Randy Nidji, Thomas GIGI, Hendy GIGI, dan Denny Chasmala.

Sementara itu, Batman dari Goodnight Electric diketahui lagu ‘Hey Kamu’ yang dinyanyikan oleh Sweet Judgment (Tissa Biani, Maisha Kanna). Terakhir Didit Saad dari duo Stars and Rabbit memproduseri lagu ‘Labirin’ yang dinyanyikan Kezia Aletheia.

Film Star Syndrome diketahui akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 8 Juni 2023 mendatang. Namun, trailer untuk film bergenre drama komedi ini sudah bisa disaksikan melalui akun YouTube mahakaryachannel. Selain Gilang Dirga, film ini juga dibintangi oleh Kezia Aletheia, Tanta Ginting, Tissa Biani, Tora Sudiro, Maisha Kanna, Aryo Wahab, hingga Sinta Nursanti.

