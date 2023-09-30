Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gilang Dirga Optimis Nyaleg Meski Terseret Dugaan Promosi Judi Online

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |15:05 WIB
Gilang Dirga Optimis Nyaleg Meski Terseret Dugaan Promosi Judi Online
Gilang Dirga terseret isu promosikan judi online (Foto: IG Gilang Dirga)
A
A
A

JAKARTA - Gilang Dirga tetap merasa optimis mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI meski terseret kasus dugaan promosi judi online.

Gilang Dirga mengatakan ia tetap akan maju lantaran kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan niat pencalegannya.

Gilang Dirga Optimis Nyaleg Meski Terseret Dugaan Promosi Judi Online

"Gua rasa itu dua hal yang berbeda ya, gua melakukan itu tu di tahun 2020," kata Gilang Dirga dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat (29/9/2023).

Suami Adiezty Fersa itu bahkan yakin bahwa publik juga akan mengerti dirinya juga merupakan korban dari kasus judi online tersebut.

"Berarti memang sudah cukup lama. Gua rasa gak ada hubungannya sih. Gua rasa orang-orang pasti paham," ungkap Gilang Dirga.

Pasalnya Gilang juga merasa bahwa dirinya adalah korban dari adanya kasus judi online tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/33/2966805/gilang-dirga-puji-aksi-ganjar-pranowo-ajak-pendukung-prabowo-makan-bareng-dzjMhGFsML.jpg
Gilang Dirga Puji Aksi Ganjar Pranowo Ajak Pendukung Prabowo Makan Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/33/2966368/gilang-dirga-tak-kubur-impiannya-meski-terjun-ke-politik-A4HUpWL0AL.jpg
Gilang Dirga Tak Kubur Impiannya Meski Terjun ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/33/2965974/puji-mahfud-md-gilang-dirga-beliau-ksatria-hukum-QihVYYnjo6.jpg
Puji Mahfud MD, Gilang Dirga: Beliau Ksatria Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/33/2965796/ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-di-mata-gilang-dirga-Wd3Gouk9cc.jpg
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Mata Gilang Dirga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/33/2965767/dukung-ganjar-mahfud-gilang-dirga-mereka-tahu-cara-selesaikan-masalah-bangsa-cLaXhKD9FF.jpg
Dukung Ganjar-Mahfud, Gilang Dirga: Mereka Tahu Cara Selesaikan Masalah Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/33/2892399/promosikan-judi-online-gilang-dirga-akui-lalai-eynq6FrgYJ.jpg
Promosikan Judi Online, Gilang Dirga Akui Lalai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement