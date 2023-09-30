Gilang Dirga Optimis Nyaleg Meski Terseret Dugaan Promosi Judi Online

JAKARTA - Gilang Dirga tetap merasa optimis mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI meski terseret kasus dugaan promosi judi online.

Gilang Dirga mengatakan ia tetap akan maju lantaran kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan niat pencalegannya.

"Gua rasa itu dua hal yang berbeda ya, gua melakukan itu tu di tahun 2020," kata Gilang Dirga dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat (29/9/2023).

Suami Adiezty Fersa itu bahkan yakin bahwa publik juga akan mengerti dirinya juga merupakan korban dari kasus judi online tersebut.

"Berarti memang sudah cukup lama. Gua rasa gak ada hubungannya sih. Gua rasa orang-orang pasti paham," ungkap Gilang Dirga.

Pasalnya Gilang juga merasa bahwa dirinya adalah korban dari adanya kasus judi online tersebut.