JAKARTA - Sebanyak 5 album terbaik Coldplay, tak lekang oleh waktu akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Debut pada tahun 1997, Coldplay telah menghasilkan beberapa album luar biasa. Mereka berhasil memenangkan hati jutaan orang diseluruh dunia.

Melansir Chaospin pada, Selasa (09/05/23) terdapat 5 album terbaik Coldplay yang tak lekang oleh waktu:

1. A Rush of Blood to the Head

Album A Rush of Blood to the Head milik Coldplay ini rilis pada tahun 2002. A Rush of Blood to the Head menjadi album terfavorit versi radio BBC sejak awal rilis. Bahkan album kedua Coldplay ini juga masuk 500 album terbaik versi majalah Rolling Stone.

Album A Rush of Blood to the Head rilis dengan 11 lagu. Salah satu lagu Coldplay berjudul A Rush of Blood to the Head bercerita tentang rasa cinta pada seorang perempuan dan berbagai aspek merubah orang yang dicintainya.

2. Parachutes

Album terbaik Coldplay selanjutnya berjudul Parachutes yang rilis pada 10 Juli 2000. Pada awal perilisannya, album Parachutes langsung menempati tangga lagu nomor 1 di Inggris. Parachutes juga merah sertifikat 7x platinum.

Album Parachutes memuat 12 tracklist populer. Coldplay sendiri berhasil menjual 5 juta keping album Parachutes pada tahun 2000.

3. X & Y

Coldplay mengeluarkan album berjudul X & Y pada 6 Juni 2005. Album X & Y sendiri berisikan 12 lagu. Lahirnya album ketiga Coldplay ini sempat membuat heboh penggemar. Pasalnya sempat beredar kabar bahwa album X & Y adalah album terakhir Coldplay.

4. Ghost Stories Selanjutnya album berjudul Ghost Stories masuk dalam list album terbaik Coldplay. Album ini rilis pada 19 Mei 2014 dengan berisikan 9 lagu. Single dalam album tersebut berjudul 'Magic' menarik atensi publik Rilisnya album keenam Coldplay ini menjadi perbincangan publik. Pasalnya beredar isu album Ghost Stories menceritakan tentang perpisahan Chris Martin dan istrinya, Gwyneth Paltrow. 5. Mylo Xyloto Rilis pada tahun 2011, album Coldplay berjudul Mylo Xyloto langsung menarik perhatian. Sejak rilis album kelima Coldplay ini langsung puncaki tangga lagu di Inggris dengan total penjualan sebanyak 208 ribu unit pada minggu pertama. Album Mylo Xyloto bercerita perjalanan kisah cinta antara Mylo dan Xyloto. Keduanya berusaha melarikan diri bersama-sama. Terdapat 14 tracklist lagu dalam album ini.

