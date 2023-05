JAKARTA - Inge Anugrah menceritakan perjuangannya dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Pasalnya selama 17 tahun menikah dengan aktor Ari Wibowo, ia tidak pernah menerima uang bulanan untuk kebutuhan pribadinya.

Inge kemudian berusaha mencari uang sendiri dengan diundang sebagai bintang tamu oleh perusahaan.

"Kalau kebutuhan untuk saya sendiri sometimes aku dipanggil sama company-company untuk memberikan coaching," kata Inge Anugrah, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

Inge tetap bersyukur meski penghasilannya itu tidak seberapa namun ia tetap berusaha untuk menabung.

"Dari uang kecil itu aku bisa jalan-jalan sama temen-temen ke Bali but itu ya aku nabung supaya aku bisa jalan-jalan," ujar Inge.

Inge juga mengaku tidak masalah dengan hal tersebut. Terpenting baginya Ari Wibowo bisa memenuhi kebutuhan keluarga termasuk soal anak, itu sudah cukup baginya.

"Aku nggak apa-apa kayak gitu bener-bener aku nggak apa-apa. Jadi aku juga menghargai Ari bisa provide for the family thatโ€™s enough for me," tegas Inge Anugrah.

Sementara untuk pakaian yang ia pakai sehari-hari, Inge hanya mengandalkan dari hasil endorsement. Terlebih ia juga termasuk perempuan yang jarang membeli pakaian baru.

"Kalau beli baju aku jarang banget beli baju dan dapat dari info dari mana tapi kalau aku pakai baju sport beda-beda. Aku sempat brand ambassador semua itu endorsement, yang engga tahu tapi ya begitulah," pungkas Inge Anugrah.

Ari Wibowo hanya membiarkan nafkah keluarga untuk kebutuhan dapur dan anak-anak, dengan kartu kredit. "Kalau nafkah untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan dapur, kebutuhan anak-anak dia selalu beri. Aku selalu bisa belanja dengan credit card itu. Makanya jumlahnya fluktuatif," jelas Inge Anugrah.

