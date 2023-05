JAKARTA – Sehun EXO kembali menyapa penggemar lewat proyek akting terbarunya berjudul All That We Loved. Drama tersebut dijadwalkan memulai debutnya di tVN, pada Sabtu (6/5/2023).

Disutradari Kim Jin Sung, drama ini berkisah tentang murid SMA berusia 18 tahun bernama Go Yoo (Sehun) yang memiliki hidup sempurna. Selain cerdas, dia juga dikenal jago bermain basket.

BACA JUGA: TVING Rilis Jadwal Tayang Drama Baru Sehun EXO

Go Yoo bersahabat dengan Go Joon Hee (Jo Joon Young) dan juga bersekolah di SMA yang sama. Persahabatan mereka tak membuat Go Yoo ragu untuk mendonorkan ginjalnya kepada Joon Hee.

Hingga suatu hari, Han So Yeon (Jang Yeo Bin) masuk ke sekolah mereka sebagai murid pindahan. Ia adalah perempuan cantik dan pintar yang menyimpan sebuah rahasia. Hal itu membuat dia menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya.

BACA JUGA: Lengkingan Suara Anang Hermansyah Nyanyikan Arjuna Milik Dewa 19 Pukau Warganet

Cerita lengkap All That We Loved dapat Anda tonton melalui channel tvN yang bisa diakses secara streaming di Vision+. Aplikasi ini menawarkan dua paket berlangganan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Follow Berita Okezone di Google News

Paket berlangganan Vision+ Premium menawarkan video on demand berbagai genre, ragam original series, dan deretan channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Bagi penyuka pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports yang memberikan tambahan channel olahraga terlengkap. Karena itu, unduh aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store di sini atau akses www.visionplus.id. Informasi terbaru dan terlengkap terkait Vision+, bisa didapatkan dengan mengikuti akun media sosial @visionplusid di Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Atau, Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp ke 0888 8000 00. Vision+, happiness, anytime, anywhere.*

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.