SEOUL - TVING akhirnya merilis jadwal tayang drama baru Oh Sehun EXO, All That We Loved. Pengumuman tersebut diumumkan bersamaan dengan perilisan poster drama tersebut, pada 30 Maret 2023.

Dalam poster tersebut, ada tiga remaja SMA yang berfoto bersama dengan caption berbunyi ‘Usia 18 tahun, di Hari Itu’. Mengambil setting tahun 2006, drama ini berkisah tentang kisah cinta dan persahabatan tiga remaja.

Go Yoo (Sehun EXO) dan Go Joon Hee (Jo Joon Young) merupakan dua sahabat yang sama-sama jatuh cinta pada seorang siswi pindahan bernama Han So Yeon, yang diperankan aktris Jang Yeo Bin.

Hingga suatu hari, Go Joon Hee mendapatkan donor ginjal dari Go Yoo. Menariknya, setelah menerima donor ginjal tersebut, Joon Hee justru bisa melihat kenangan-kenangan sang sahabat.

Drama All That We Loved akan memulai debutnya di TVING, pada 5 Mei mendatang.*

