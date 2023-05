LOS ANGELES – Film Bad Boy 4 akan masuk dalam tahap produksi. Kabar terbaru, tokoh penting di Bad Boy 4 mengalami pergantian.

Baru-baru ini diberitakan Tasha Smith akan bergabung dengan Will Smith dan Martin Lawrence dalam franchise terbaru dari Bad Boys Sony Pictures.

Dalam Bad Boys 4, Smith akan memerankan Theresa, istri Marcus Burnett (Lawrence) yang penuh kasih dan setia, peran yang sebelumnya dihuni oleh Theresa Randle dalam tiga film Bad Boys pertama. Detail plot untuk Bad Boys 4 telah dirahasiakan.

Will Smith, sendiri terkenal sebagai aktor Hollywood karena perannya sebagai Carol dalam serial drama Empire, Ronnie Boyce dalam serial pemenang Emmy HBO The Corner, dan Angela dalam serial Tyler Perry Why Did I Get Married?. Dia juga menyutradarai episode Orang-Orang Kita, Walikota Kingstown dan Bel-Air. Smith digantikan oleh Greene Talent & Fox Rothschild.

Series Bad Boys dibintangi oleh Will Smith dan Lawrence sebagai detektif Miami-Dade, Mike Lowery dan Marcus Burnett. Film keempat juga menampilkan Paola Núnez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig dan Eric Dane dari Euphoria.

Bad Boys pertama, menghasilkan sebesar USD141 juta di box office global, sedangkan sekuel Bad Boys II tahun 2003 mencapai USD273 juta. Bad Boys for Life mengungguli pendahulunya dengan total sebesar USD426,5 juta.

Setelah perilisan ketiga sekuel tahun 2020, segera diumumkan bahwa Sony Pictures sedang mengembangkan Bad Boys 4. Will Smith dan Lawrence menggoda film tersebut pada bulan Januari dengan video reuni yang diposting ke media sosial dengan judul IT’S ABOUT THAT TIME!

Pada saat di CinemaCon 2023, Will Smith dan Lawrence mengungkapkan kegembiraan mereka untuk film tersebut, mengungkapkan bahwa mereka kira-kira empat minggu untuk syuting film tersebut. Adil El Arbi dan Bilall Fallah kembali menyutradarai Bad Boys 4 dengan naskah yang ditulis oleh Chris Bremner. Jerry Bruckheimer, Will Smith dan Doug Belgrad adalah produser, sementara Lawrence, Chad Oman, Mike Stenson, Jon None, James Lassiter dan Barry Waldman menjadi produser eksekutif.

