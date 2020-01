LOS ANGELES - Bad Boys For Life sukses merajai box office Amerika Utara di periode weekend, 17-19 Januari 2020. Melansir Box Office Mojo, Senin (20/1/2020) Film yang dibintangi Will Smith ini meraih USD59,1 juta atau setara Rp807,5 miliar.

Pencapaian Bad Boys For Life diraih di pekan perdana penayangannya. Seri ketiga film ini mengisahkan aksi duet detektif Mike Lowrey (Will Smith) dan detektif Marcus Burnett (Martin Lawrence).

Mike, menjadi sasaran pembunuh bayaran bernama Armando dan kemudian meminta bantuan Marcus. Sayang, rekannya itu sempat menolak sebab ia telah pensiun dari pekerjaannya tersebut.

Baca Juga: Nyanyikan Bad Boy dengan Bahasa Inggris, Red Velvet Kejutkan Fans

Bukan hanya membuka debut penayangan sebagai box office, Bad Boys For Life juga meraih skor memuaskan di Rotten Tomatoes. Kritikus film memberikan 76 persen tomat segar dan 97 persen penilaian positif dari penonton.

Dolittle juga membuka pekan perdana penayangannya dengan posisi memuaskan. Meskipun tak mampu melampaui pendapatan rivalnya, Bad Boys For Life. Film yang dibintangi Robert Downey Jr. mendapatkan USD22,5 juta atau setara Rp307,2 miliar.

Pencapaian Dolittle unggul tipis dari posisi tiga pekan ini, 1917 yang hanya mengantongi USD22,1 juta (Rp301,9 miliar). Pendapatannya merosot, hingga membuat film yang pekan lalu berada di puncak box office kini turun dua peringkat.

Menyusul tiga besar box office pekan lalu, Jumanji: The Next Level ada di posisi 4. Film ini mendapatkan USD9,5 juta di weekend kelima penayangannya. Serta di urutan lima diraih Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker dengan pendapatan USD8,3 juta.

Berikut Okezone merilis daftar lengkap 10 peringkat Box Office periode 17-19 Januari 2020.

1. Bad Boys for Life – USD59,1 juta (Rp807,5 miliar)

2. Dolittle – USD22,5 juta (Rp307,2 miliar)

3. 1917 – USD22,1 juta (Rp301,9 miliar)

4. Jumanji: The Next Level – USD9,5 juta (Rp130 miliar)

5. Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker – USD8,3 juta (Rp114,2 juta)

6. Just Mercy – USD6 juta (Rp81,8 miliar)

7. Little Woman – USD5,9 juta (Rp80,6 miliar)

8. Knives Out – USD4,3 juta (Rp58,6 miliar)

9. Like a Boss – USD3,8 juta (Rp52,3 miliar)

10. Frozen 2 – USD3,7 juta (Rp50,6 miliar)