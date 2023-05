LOS ANGELES - Lionsgate Television baru-baru ini sedang dalam pengembangan awal pada serial yang dapat menghidupkan kembali serial buku penulis Stephenie Meyer seperti The Twilight Saga.

Sinead Daly, yang kreditnya termasuk Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently's Holistic Detective Agency dan The Get Down, dilampirkan untuk menulis naskah untuk serial Twilight.

Sumber mengatakan Daly bekerja sama dengan Lionsgate TV untuk menentukan apa yang akan diambil secara spesifik Twilight dan apakah itu akan menjadi remake dari buku Meyer atau menjadi hal yang berbeda dari buku Meyer.

Serial TV Twilight masih dalam masa pertumbuhan dan belum memiliki jaringan/platform seperti yang dikatakan sumber bahwa, studio yang mengontrol hak waralaba, berencana untuk memimpin pengembangan proyek sebelum membeli hak atas hal tersebut. Belum ada garis waktu kapan seri Twilight akan dibawa ke calon pembeli.

Sumber mengatakan penulis Meyer diharapkan terlibat dalam adaptasi televisi. Wyck Godfrey dan Erik Feig sebagai mantan wakil presiden Lionsgate Motion Picture Group, yang selama menjabat di Summit Entertainment telah membeli hak atas seri buku Twilight setelah Paramount Pictures, mereka terikat pada produksi eksekutif acara televisi tersebut.

Spanduk Godfrey's Temple Hill memproduksi kelima film yang didistribusikan oleh Feig's Summit. Waralaba film, yang dibintangi dan menjadi populer pada masanya, yaitu Kristen Stewart, Robert Pattinson, dan Taylor Lautner, secara kolektif meraup lebih dari USD3,4 miliar di seluruh dunia.

Perwakilan Lionsgate Television menolak berkomentar. Twilight adalah bagian utama dari perpustakaan Lionsgate. Pada tahun 2017, lima tahun setelah Breaking Dawn: Part 2 menyelesaikan adaptasi film Meyer.

Jon Feltheimer selaku CEO Lionsgate mengatakan kepada Wall Street selama panggilan bahwa “ada lebih banyak cerita yang harus diceritakan, dan kami siap untuk memberi tahu mereka kapan pencipta siap untuk menceritakan kisah-kisah itu,” mengacu pada franchise Twilight dan film The Hunger Games.

Word of a Twilight TV series hadir saat Lionsgate telah bernegosiasi dengan banyak penawar untuk berpotensi melepaskan bisnis studio dan jaringan kabel premium Starz pada akhir September 2023. Bisnis studio Lionsgate, yang mencakup divisi produksi film dan TV, meningkatkan pendapatan 25 persen menjadi hampir sebesar USD900 juta pada kuartal ketiga.

