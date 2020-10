JAKARTA - Film Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 merupakan film yang cukup populer pada masanya. Film yang rilis di tahun 2012 ini dibintangi oleh Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner serta disutradarai oleh Bill Condon.

Berikut fakta dari film vampir dan manusia serigala ini:

1. Serial Film

Film ini merupakan film terakhir dari serial Twilight sejak 2008, film sebelumnya diantaranya yaitu Twilight (2008), The Twilight Saga: New Moon (2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010), dan The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 (2011).

2. Adaptasi Novel

Keseluruhan film Twilight merupakan adaptasi cerita dari novel dengan judul yang sama karya Stephanie Mayer.

3. Sinopsis

Menceritakan kisah setelah Bella Swan (Kristen Stewart) menikahi Edward Cullen (Robert Pattinson) dan melahirkan seorang putri bernama Renesmee (Mackenzie Foy). Bella memutuskan merubah dirinya menjadi vampire seutuhnya. Sementara itu, Jacob Black (Taylor Lautner) seorang werewolf, sang sahabat yang tadinya menyukai Bella akhirnya berdamai dan berusaha melindungi anak dan orang tua baru tersebut dari wujud serigalanya.

Volturi (Dakota Fanning) mengetahui Renesmee dan berasumsi bahwa keluarga Cullen telah merusak hukum vampir dengan mengubah seorang anak manusia menjadi anak vampir. Kakak Edward, Alice (Ashley Greene) memiliki penglihatan bahwa Volturi akan datang membunuh mereka semua dan tidak ada alasan yang kuat untuk bertahan.

Keluarga Cullen memanggil teman-teman vampir dari seluruh dunia untuk mengetahui keberadaan Renesmee, sehingga mereka dapat membuktikan bahwa Renesmee adalah keturunan setengah manusia dan setengah vampir. Di sisi lain, Jacob merasakan hal aneh dalam hatinya saat melihat anak dari sahabatnya itu.

4. Pendapatan Film ini dikabarkan memiliki anggaran biaya produksi sebesar 131,5 juta USD, dan berhasil mendapatkan keuntungan Box Office sebesar 829,7 juta USD. 5. Rating Selain pendapatan yang cukup memuaskan, film ini juga berhasil mendapatkan rating cukup memuaskan dengan 5.5/10 dari 227.981 penilai di IMDb, serta 49 persen Tomatometer dan 70 persen skor audiens dari Rotten Tomatoes.