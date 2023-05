SEOUL - Yoon Bomi berpotensi adu akting dengan Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dalam drama Queen of Tears. Kabar itu kemudian ditanggapi Choi Creative Lab selaku agensi baru personel Apink tersebut.

β€œDia sedang dalam tahap diskusi untuk membintangi drama baru tvN tersebut. Dia mempertimbangkannya dengan sangat positif,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (5/5/2023).

Serial Queen of Tears merupakan karya terbaru Park Ji Eun, penulis skenario di balik drama populer Crash Landing on You dan My Love from the Star. Ceritanya tentang pasangan suami istri yang berhasil melewati krisis dalam rumah tangga mereka.

Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won telah memastikan keterlibatan mereka dalam drama tersebut, pada Desember 2022. Soo Hyun akan berperan sebagai Baek Hyun Woo, direktur bidang hukum di perusahaan konglomerasi Queens Group.

Sementara Kim Ji Won digaet untuk berperan sebagai Hong Hae In, istri Baek Hyun Woo yang merupakan anak konglomerat sekaligus penerus tahta Queens Group. Dia dikenal sebagai ratu di pusat perbelanjaan milik grup tersebut.

Bomi Apink digaet untuk berperan sebagai sekretaris sekaligus orang kepercayaan Hong Hae In. Karakter tersebut digambarkan sebagai sosok yang ceria dan kerap bertingkah ceplas ceplos. Β Rencananya, drama Queen of Tears akan memulai penayangannya pada akhir 2023.*

