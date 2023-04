SEOUL - Song Hye Kyo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penggemar, setelah serial The Glory sukses besar. Dia mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya memegang kertas tulisan tangan di Insta Story, pada 3 April 2023.

Adapun isi kertas itu berbunyi, “Waktu yang kuhabiskan untuk membintangi The Glory adalah sebuah kehormatan. Terima kasih sudah mencintai Moon Dong Eun dan drama ini!! Salam dariku, Moon Dong Eun. Maret 2023.”

Rasa terima kasih itu diungkapkan Song Hye Kyo nyaris sebulan setelah drama karya penulis skenario Kim Eun Sook itu menyelesaikan masa tayangnya pada 10 Maret 2023. Drama tersebut menempati peringkat tiga Top 10 Program TV Berbahasa Asing Netflix.

Sepanjang 26 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023, drama The Glory mendulang 25,41 juta jam tayang. Drama itu mengakhiri penayangannya dengan total 289,24 juta jam tayang dalam 1 bulan perilisannya.

Drama The Glory berkisah tentang Moon Dong Eun yang mengalami kekerasan fisik yang sangat brutal dari teman-teman SMA-nya. Kondisinya semakin mengenaskan setelah guru dan ibunya sendiri justru berpihak pada si pembully.

Moon Dong Eun yang bertahan dari bullying itu kemudian merancang balas dendam. Dibantu Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun), satu per satu orang yang membully dirinya mendapat balasannya.

Setelah sukses The Glory, kini penggemar menanti proyek baru Song Hye Kyo. Kabarnya, dia tengah mempertimbangkan untuk bermain dalam drama thriller terbaru sutradara Lee Eung Bok, The Price of Confession.

Jika sang aktris menerima tawaran tersebut, maka besar kemungkinan dia akan beradu akting dengan Han So Hee. Aktris My Name itu juga dikabarkan mendapat tawaran yang sama dengan Song Hye Kyo.*