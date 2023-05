JAKARTA - Band ska legendaris asal London, Bad Manners tampil dalam acara Jakarta Mods Mayday 2023 di CIBIS Park, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin (1/5/2023).

Bad Manners tampil sangat dengan membawakan banyak lagu hitsnya seperti; This is Ska, Lip Up Fatty, hingga Skinhead Love Affair. Dengan durasi sekitar 1,5 jam permainan mereka tampak tetap konsisten dan tampil sangat energik. Bahkan, sang vokalis Buster Bloodvessel masih terlihat prima di atas panggung. ​​Penampilan mereka akhirnya ditutup dengan lagu Can Can.

"Hallo apa kabar Jakarta, semoga kalian menikmati penampilan kami malam ini," ujar sang vokalis Bad Manners, Buster Bloodvessel di atas panggung.

Selain Bad Manners, juga ada beberapa nama penampil lokal seperti Shaggy Dog, Sisitipsi, Monkey Boots, dan Easy Sunday. Tentunya ini menjadi sajian terbaik, apalagi Indonesia diketahui salah satu negara dengan komunitas musik ska/rocksteady terbesar di Asia.

Jakarta Mods Mayday 2023 mengusung tema Going Underground yang diambil dari lagu band mod Inggris legendaris The Jam. Hal ini bukan tanpa alasan, karena besar harapan dengan tema tersebut dapat membawa kembali semangat "kembali ke akar" yang mengingatkan akan semua tentang awal mula subkultur ini berkembang di Indonesia.

Ada beberapa aktivitas kegiatan yang dilaksanakan pada Jakarta Mods Mayday kali ini, yang tentunya banyak memberi warna baru perhelatan acara tersebut. Diantaranya; Scooter Riding, Scooter Exhibition, Art Installation, Fashion Exhibition, Mods Indonesia Exhibition, dan Music Performance. Perhelatan Jakarta Mods Mayday 2023 diawal dengan acara scooter riding yang mengambil lokasi titik kumpul di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, menuju tempat puncak acara di CIBIS Park Cilandak, Jakarta Selatan. Instalasi seni Jakarta Mods Mayday 2023 berkolaborasi dengan Morehope. Hal ini dikarenakan visi dan misi yang sejalan dengan semangat Warriors Jakarta yang juga lahir dari komunitas kolektif.

