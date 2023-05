JAKARTA - Penampilan duet antara Salma Salsabil dan Rony Parulian berhasil mencuri perhatian di malam Spektakuler Show 11 Indonesian Idol 2023, Senin, (1/4/2023).

Dua finalis tersebut berduet membawakan lagu lawas yang sempat dipopulerkan oleh Whitney Houston yang berjudul ‘I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)’.

Meski lagu tersebut memiliki irama disco yang nge-beat, chemistry antara Salma dan Rony tampak tetap terlihat dalam duet maut tersebut.

Sama seperti Nabilah dan Paul, Salma dan Rony juga tampil kompak mengenakan outfit berwarna merah saat duet di atas panggung.

Saking asyiknya berduet membawakan lagu tersebut, Salma dan Rony sepertinya tampak lupa bahwa mereka sedang bersaing ketat di malam itu untuk masuk ke babak Grandfinal.

Penampilan mereka juga makin meriah dengan adanya para penari latar dengan kostum vintage bernuansa polkadot, serta latar panggung yang memberikan vibes ‘jadul’.

Penampilan duet Salma dan Rony di malam itu pun turut mendapatkan pujian dari para juri. Menurut David Bayu, mereka berdua cukup berhasil membawakan vibes 80-an ke atas panggung dengan lagu lawas dari Whitney Houston tersebut.

“Ini lagu tahun 80-an men. Ini zamannya Whitney Houston. Dan gua yakin kalian belom pada lahir. Dan kenapa bisa membawakan lagu itu dengan baik,” ungkap David Bayu.

“Dan kalian lihat, barusan ini dengan dekorasi dan dengan kostum kalian itu sangat sesuai banget sama lagunya, vibesnya, dengan background 80-an banget. Dapet banget 80-an kalo gua ngerasa,” lanjutnya

BACA JUGA:

Follow Berita Okezone di Google News

Begitu juga dengan Judika. Ia menyebut bahwa penampilan duet antara Salma dengan Rony tak kalah seru dan romantis dari penampilan duet Nabila dengan Paul. Bahkan, menurut Judika, suara Rony ketika menyanyikan lagu tersebut mengingatkannya terhadap seorang penyanyi rock legendaris asal Kanada, yakni Bryan Adams. “Ternyata kalian berdua tidak kalah serunya. Aku tadi agak ini ya sama Rony. Rony tuh pas bawain lagu ini aku teringat soundnya Bryan Adams,” ujar Judika. “Ada serak-seraknya, ada narik-nariknya, jadi pas gitu untuk lagu lama ini diaransemen kaya gini. Kalian tuh kelihatan romantis banget,” imbuhnya.*

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.