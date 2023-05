JAKARTA - Deretan lagu dengan durasi terpanjang di dunia. Jika umumnya, sebuah lagu hanya berdurasi sekitar 3 hingga 5 menit, tidak halnya dengan deretan lagu ini. Penasaran lagu apa saja? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari Majalah Farout, pada Senin (30/4/2023).

1. Symphony of the Crown

Lagu berdurasi 48 jam, 38 detik, dan 35 detik ini diciptakan oleh seniman Kanada bernama Earthena. Dia membutuhkan waktu setahun untuk menggarap lagu tersebut hingga merilisnya pada 1 Oktober 2021.

2. 7 Skies

Lagu dengan durasi terpanjang di dunia selanjutnya adalah 7 Skies milik The Flaming Lips. Lagu eksperimental yang terdapat dalam album '24 Hour Song Skull' ini berdurasi 24 jam. Proses rekaman lagu ini dilakukan terpisah-pisah dari 25 menit hingga 7 jam.

3. The Ring Cycle

Lagu berbahasa Jerman ciptaan Richard Wagner ini berdurasi 12 jam. Menariknya, dia membutuhkan waktu 26 tahun, dari 1848 hingga 1874, untuk menggarap The Ring Cycle (Der Ring des Nibelungen).

4. The Rise and Fall of Bossanova

Lagu dengan durasi terpanjang di dunia berikutnya adalah The Rise and Fall of Bossanova. Lagu yang terdapat dalam album kelima Michael J Bostwick ini dirilis pada 1 November 2016 dan memiliki durasi awal 13 jam, 23 menit, dan 32 detik.

5. Opus Clavicesmbalisticum

Opus Clavicesmbalisticum tercatat sebagai salah satu lagu dengan durasi terpanjang di dunia, mencapai 4,5 jam (tergantung tempo permainan). Lagu instrumen piano ini diciptakan Kaikhosru Shapurji Sorabji pada 25 Juni 1930 dan memiliki teknik yang kompleks dalam memainkannya.

6 .The Whirlwind

Lagu dengan durasi terpanjang di dunia selanjutnya adalah The Whirlwind. Lagu dengan durasi 105 menit tersebut merupakan bagian dari album ketiga Band Transatlantic yang dirilis pada 23 Oktober 2009.

7. Apparente Liberta

Apparente Liberta tercatat sebagai lagu Pop dengan durasi terpanjang di dunia, pada 2022. Lagu ciptaan musisi Italia bernama Giancarlo Ferrari tersebut dirilis pada 2005 dan memiliki durasi 76 menit 47 detik. Lagu tersebut terdiri dari 150 halaman skor dan lebih dari 700 bait.*