JAKARTA – Selebgram Millen Cyrus membagikan kabar gembira dalam postingan terbaru di akun Instagramnya @millencyrus.

Dalam postingan tersebut, Millen Cyrus mengabarkan bahwa dirinya dilamar oleh sang kekasih, Lionel Lee.

Potret yang diunggah menunjukkan Millen yang sedang memamerkan cincin baru yang melingkar di jari manis tangan kirinya.

Ia terlihat berdiri di samping Lionel Lee sambil membawa seikat bunga mawah.

“The best is yet to come,” tulis Millen Cyrus dalam caption.

Tak hanya foto bersama Lionel Lee, Millen juga menunjukkan foto cincin berlian yang dipakainya secara close up.

Meski begitu, postingan kabar bahagia itu ramai mendapat komentar yang cukup pedas dari para netizen.

Mereka tak habis pikir dan mempermasalahkan soal jenis kelamin Millen dan sang kekasih yang sama-sama laki-laki.

“Yang bilang goals, goals dari mana ini kan sesama jenis,” kata akun @nam***.

“Langgeng sampe kakek kakek ya,” komentar akun @kar***.

“Millen rajin shalat tapi tunangan dengan sesama jenis. Aduh kepalaku gak paham,” ucap akun @ros***.

“Bunda @ashanty_ash kagak koment nih, pengen tau apa komennya,” sahut akun @chi***.

