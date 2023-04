JAKARTA - Leading Multi Channel Network, StarHits, sukses menyelenggarakan event #NgeShortsBareng yang sampai saat ini masih terus berjalan dan sudah dilaksanakan di 4 kota Besar di Indonesia yaitu Bandung, Jakarta, Medan, hingga Palembang, mulai dari September 2022 lalu.

Kali ini, dalam rangka menumbuhkan semangat para konten kreator untuk membuat trends, StarHits menyelenggarakan event Buka Bareng komunitas kreator Kota Palembang bersama #NgeShortsBareng pada 14 April 2023 lalu.

Seluruh peserta yang hadir dipilih berdasarkan pemenang challenge yang dibuat dengan membuat konten bertemakan #BarangMantan dan #SamaTapiBeda di YouTube Shorts. Para pemenang challenge kemudian berhak mendapatkan hadiah atau giveaway berupa buka bersama komunitas kreator Kota Bandung bersama tim #NgeShortsBareng StarHits.

4 kreator lokal Palembang yang hadir antara lain LemakNyo, Selontok Fish, Juju si Konyols, serta Mang Dayat. Di atas panggung, konten kreator Juju si Konyols berkesempatan untuk memberikan pengalamannya terkait pentingnya strategi dalam membuat konten. Selain itu, Mang Dayat juga menyampaikan bahwa rutin membuat konten shorts dapat menambah views dan juga subscribers.

Sesi yang paling seru dan ditunggu-tunggu adalah sesi awarding dengan tiga kategori, yaitu Si Paling Ngonsep, Si Paling Rajin, dan Si Top Views berdasarkan video-video yang sudah diunggah oleh peserta dengan 4 trends yang sudah ditentukan, antara lain #MasakanMama, #Puasa101, #SahurPrank, dan #BergayaRaya. Setiap pemenang kategori berhak mendapatkan sebuah trofi serta merchandise langsung dari tim #NgeShortsBareng StarHits.

โ€œTidak menyangka, jujur gak tau konsep yang seperti apa. Memang konten saya isinya edukasi, jadi mungkin temen-temen di sini punya keponakan, adek, sepupu yang sekolah, mau belajar ekonomi, sejarah, akuntansi, sama geografi bisa ke channel saya, Anna Muawana, thank you. YouTube Shorts, StarHits, thank you so much,โ€ kata Anna Muawana, pemenang kategori Si Paling Konsep.

Selain itu, sebagai pemenang kategori Si Top Views, konten kreator Keluarga Cafe Gokil mengaku tidak menyangka bisa mendapatkan penghargaan tersebut setelah berhasil mendapatkan sebanyak 2 juta views dari video yang diunggah. โ€œKita gak tau view paling besar yang mana, cuman perhari sekarang rata-rata di 16 sampai 18 juta (views),โ€ jelas salah satu perwakilan dari Keluarga Cafe Gokil. Keseruan event Buka Bareng Kreator Lokal bersama #NgeShortsBareng akan terus berlanjut di kota selanjutnya yaitu Jakarta. Ikuti terus kehebohan acaranya dan jangan lupa untuk ikuti trend shorts yang penuh dengan hadiah menarik! Jangan sampai ketinggalan juga untuk ikutan giveaway bulanan yang hadiahnya bisa mencapai 5 juta rupiah hanya dengan bikin konten YouTube Shorts! Mudah banget, kan? Jadi, pantengin terus informasinya hanya di instagram StarHits di @starhitsid dan #NgeShortsBareng di @ngeshortsbareng, ya. PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk. Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll. PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu. StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten. Temukan kami di: Website: https://www.starhits.id/ Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn Twitter: https://twitter.com/Starhitsid Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/

