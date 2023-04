SEOUL - Grup K-Pop terkaya memang menarik untuk dibahas. Musik Korea beberapa tahun terakhir memang tengah merajai musik dunia. Ini dibuktikan dengan banyaknya penggemar K-Pop di penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, tak sedikit grup K-Pop yang berhasil menduduki peringkat teratas Billboard. Namun tak banyak yang tahu, grup K-Pop mana yang terkaya.

Penasaran siapa saja mereka? Simak ulasan Okezone dilansir dari South China Morning Post.

EXO - $110 juta hingga $130 juta

Boy grup kebanggaan SM Entertainment yang dijuluki "Nation's Pick" ini telah menguasai K-Pop berkat vokal para anggotanya yang luar biasa, koreografi tarian yang brilian, dan visual yang menawan. Yang mengejutkan lagi grup satu ini memiliki kekayaan yang fantastis, bahkan diyakini melebihi selebriti Barat seperti Kim Kardashian dan Jay Z.

Laporan dari SCMP sendiri kekayaan grup ini mencapai $100 juta hinga $130 juta atau setara dengan Rp1,49 triliun hingga Rp1,94 triliun. Sementara kekayaan setiap personel mencapai $7 juta hingga $10 juta atau setara dengan Rp105 miliar hingga Rp149 miliar. Pengaruh EXO memang sangat besar sehingga tak heran jika grup ini masuk dalam daftar lima besar selebritas paling berpengaruh di Forbes Korea Power Celebrity dari 2014 hingga 2018.

BTS - $120 juta hingga $150 juta





BTS bisa dibilang juga menjadi grup K-Pop terkaya kedua. Menurut Sportskeeda, grup musik yang beranggotakan 7 personel ini dikatakan memiliki kekayaan bersih $120 hingga $150 juta atau Rp2,2 triliun dalam pendapatan dari penjualan album, tur, dukungan merek, dan royalti. Efek gelombang pada ekonomi Korea Selatan telah terbukti begitu luas sehingga dikatakan bahwa BTS menghasilkan $3,9 miliar yang luar biasa untuk ekonomi negara.

Menurut Celebrity Net Worth, pada 2019, BTS menghasilkan $170 juta dari tur dunianya yang bertajuk Love Yourself World Tour. Pendapatan ini lebih dari yang dihasilkan oleh band Amerika mana pun tahun itu kecuali Metallica. Kekayaan itu juga didapat dari kerja sama para personil menjadi brand ambassador berbagai merek. Mulai dari Baskin-Robbins, LeSportsac, Sketchers, Mattel, Casetify, Tamagotchi, VT Cosmetics, hingga Jamie Wander.

Blackpink - $62 juta





Girl group revolusioner ini disebut sebagai “pencari nafkah utama” YG Entertainment dari para penggemar. Julukan ini berdasarkan kekayaan bersihnya yang mencapai $62 juta atau setara dengan Rp926 miliar. Blackpink telah menduduki puncak tangga lagu sejak debutnya pada 2016 dan baru-baru ini mengukuhkan status mereka sebagai bintang global dengan torehan peringkat di tangga lagu Billboard berkali-kali dan berkolaborasi dengan artis internasional seperti Lady Gaga, Cardi B, Dua Lipa, dan Selena Gomez.

Secara kolektif dan individual, Blackpink bekerja sama dengan beberapa merek ternama seperti Dior, Calvin Klein, Chanel, YSL, Celine, Bulgari, Tiffany & Co. Pada 2020 grup yang digawangi oleh Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo ini mencetak sejarah di Spotify. Single pra-rilis dengan tajuk "How You Like That" memulai debutnya di No 5 chart harian Global Top 50 Spotify, mencetak rekor untuk girl grup secara keseluruhan di dunia.*