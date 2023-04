JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari Giring Ganesha. Penyanyi sekaligus politisi itu mengalami demam hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Hal ini diketahui dari unggahan Instagram sang istri, Cynthia Ganesha. Ia mengunggah potret sang suami sedang berbaring di rumah sakit.

"Pulang dari ngamen solidaritas kemarin besok paginya bangun-bangun Mas Giring panasnya 40 derajat celcius. Aku panik dan langsung bawa ke UGD terdekat," tulis Cynthia dikutip pada Rabu (19/4/2023).

Cynthia menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, suaminya mengalami peradangan di tubuhnya. Ia pun mengucap syukur lantaran Giring diperbolehkan pulang ke rumah.

"Setelah cek darah ternyata ada peradangan tinggi ditubuhnya tapi syukurlah dibolehkan pulang dan rawat jalan di rumah," ujar Cynthia.

Sebagai istri, ia merasa khawatir melihat kondisi Giring yang mendadak menurun. Tetap ada rasa takut meski mantan vokalis Nidji itu sebelumnya pernah terinfeksi covid-19 berkali-kali.

"Enggak tega liat Mas Giring dan khawatir banget karena badannya lemes dan demam masih naik turun. Walaupun Mas Gir udah ngelewatin 4x covid tapi seumur-seumur baru liat Mas Giring selemes ini sekarang," ujar Cynthia.

"Kadang suka bingung mau ngomongnya gimana lagi sama Mas Giring, klo udah urusan kerjaan dan komitmen pasti diutamakan ga perduli sama kesehatan dirinya sendiri. Get well soon my love," ujar Cynthia.