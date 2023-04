JAKARTA - Penyanyi sekaligus politisi, Giring Ganesha, datang dengan kabar kurang menyenangkan. Pelantun Laskar Pelangi ini dikabarkan baru saja dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami peradangan hingga demam 40 derajat celcius.

Kabar tersebut diketahui lewat unggahan istrinya, Cynthia Ganesha di akun Instagram. Dalam unggahannya, pemilik nama asli Cynthia Riza ini mengatakan bahwa Giring tiba-tiba mengalami demam tinggi hingga dilarikan ke UGD, sampai harus melakukan cek darah.

"Mau cerita sedikit.. Pulang dari ngamen solidaritas kemarin besok paginya bangun2 mas giring panasnya 40 derajat celcius .. Aku panik dan langsung bawa ke UGD terdekat," tulis Cynthia pada keterangan foto suaminya yang terbaring lemah.

Usai menjalani cek darah, beruntung Giring bisa langsung dibawa pulang untuk menjalani rawat jalan. "Setelah cek darah ternyata ada peradangan tinggi di tubuhnya tapi syukurlah dibolehkan pulang dan rawat jalan dirumah," sambungnya.

Cynthia sendiri mengatakan bahwa dirinya tak tega lantaran harus melihat suaminya terbaring lemah di atas ranjang. Bahkan ia mengaku baru pertama kali melihat kondisi suaminya seperti ini, padahal Giring disebut sudah 4 kali terpapar Covid-19.

"Ga tega liat mas giring & khawatir bgt karena badannya lemas dan demam masih naik turun. Walaupun mas gir udah ngelewatin 4x covid tp seumur2 baru liat mas giring selemes ini sekarang," jelasnya.

Dalam unggahannya, Cynthia menduga bahwa pria 39 tahun itu sakit lantaran kelelahan. Kini, ia hanya bisa membantu merawat suaminya hingga sembuh, sebelum akhirnya diperbolehkan untuk beraktivitas lagi.

"Kadang suka bingung mau ngomongnya gimana lagi sama mas giring , klo udah urusan kerjaan & komitmen pasti diutamakan ga peduli sama kesehatan dirinya sendiri. Get well soon my love," tandasnya.