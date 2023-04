JAKARTA - Pertikaian antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel mulai mereda. Hal ini ditandai saat pertemuan keduanya dalam rangka audiensi dan mediasi di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2023).

Dalam kesempatan itu, Ahmad Dhani mengatakan bahwa selama ini dirinya sama sekali tidak bermusuhan dengan Once. Pertemuan tersebut dianggap sebagai titik terang dalam persoalan di antara mereka.

"Sebenarnya saya sama Once enggak pernah bermusuhan. Cuma bertemu di kementerian ini emang diinisiasi diatur oleh Pak Effendy Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat," ujar Dhani.

Hal senada juga disampaikan Once. Dia menyambut baik audiensi kali ini, meskipun masih dibutuhkan langkah-langkah lebih konkret ke depannya. Dia juga mengaku merasa puas dengan hasil mediasi yang telah dilaksanakan bersama menteri dan jajaran.

Pertemuan berikutnya diharapkan bisa mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan sistem yang lebih konkret.

"Wujudnya adalah FGD mungkin tadi sudah disampaikan. Agar semua pihak bertemu. Kalau ketemu, lalu gimana menagih agar pengguna itu bayar, EO bayar, promotor bayar, agar tidak ada keluhan dari pencupta," ujar Once.

Once juga mengucapkan terima kasih kepada menteri dan jajarannya telah memfasilitasi dan meluangkan waktu pertemuan tersebut. Dia pun berharap semua yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik, termasuk FGD yang akan datang.

Sebelumnya, Ahmad Dhani dan Once Mekel dikabarkan saling senggol. Dhani menilai Once membawakan karya ciptaannya tanpa seizin Dhani. Hal ini menurut Dhani kurang etis karena Once bisa mendapat keuntungan pribadi dari konser solonya dengan membawakan lagu-lagu ciptaan Dhani.

Padahal, Once sudah keluar dari Dewa 19 sejak tahun 2010 lalu. Harusnya, menurut Dhani, Once tak lagi bisa membawakan lagu Dewa 19 tanpa seizin dari pencipta.