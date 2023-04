JAKARTA - Artis Nicholas Saputra dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga privasi. Ia tak mudah membagikan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan pribadinya kepada publik.

Mengenai hal ini, pria yang akrab disapa Nicho ini mengungkap tentang bagaimana caranya menjaga privasi sebagai artis. Hal yang sebenarnya dibutuhkan meski dirinya adalah artis, sosok yang selalu ingin diketahui banyak orang.

"Saya sangat menjaga privasi orang lain dan privasi saya sendiri," ujar Nicho, dikutip dari kanal YouTube CXO Media, Selasa (18/4/2023).

Nicho menjabarkan satu hal yang menurutnya bisa dilakukan untuk melindungi privasi dengan berani mengatakan tidak. Lantaran menurutnya, orang yang berkecimpung di industri hiburan cenderung harus mau untuk melakukan hal yang bersinggungan dengan kehidupan pribadinya.

"Ada power yg sangat powerfull yang sulit dilakukan to say no (mengatakan tidak). power yang jarang orang bisa kenali betul karena dari situ kita bisa balance, menyeimbangkan hidup kita," tuturnya.

Kepopuleran di usia muda membuat Nicho bisa mempelajari pola ini. Ketika film Ada Apa dengan Cinta? sukses, ia akrab dengan perilaku orang-orang yang mengenal sosoknya sehingga sulit mendapatkan privasi.

"Saya punya kesempatan mengenali pola-pola ini ketika saya sangat muda, film saya populer waktu itu, jadi lumayan besar dampaknya terhadap hidup saya," ujar pria berdarah Jerman ini. "Saya belajar cukup dini untuk bisa mengenali oh ini yang bisa dialami seseorang ketika melakukan hal tertntu atau ketika populer," sambungnya.

Bukan hanya dirinya, tetapi orang-orang di sekitarnya juga turut menjadi sorotan publik. Menurutnya, dengan menjaga privasi diri, ia juga melindungi mereka agar kehidupan pribadinya tak terganggu karena kepopulerannya. "Keluar dari sekolah disamperin orang, rumah disatroni, jadi saya sudah bersentuhan dengan violence of privacy dari remaja, sehingga saya tau dampaknya bagi saya, keluarga, tetangga, teman dekat saya, pacar, dan lainnya," ujar Nicho. "Jadi kadang kalau kita melindungi privasi, kita juga melindungi privasi banyak orang. kadang orang kurang mengerti. tapi dengan mengatakan tidak, aku melindungi kalian," sambungnya.

