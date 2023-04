JAKARTA - Lagu Why Do You Love Me tercatat sebagai salah satu tembang hits milik Koes Plus yang dirilis pada 1972. Keberadaan lagu ini tak lepas dari kisah cinta Yok Koeswoyo dan sang istri, Maria Sonya Tulaar.

Meski terdaftar sebagai ciptaan Yok, namun lagu yang menjadi bagian dari album ‘Koes Ploes Vol. 4’ ini, sebenarnya ditulis oleh Sonya. Isinya, tentang ungkapan rasa cinta dan kasihnya kepada sang suami.

Sayang, perempuan asal Tomohon, Minahasa itu, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil, pada 26 Desember 1973. Insiden itu, terjadi sepulangnya mereka dari perayaan Natal.

Mengutip unggahan @koesplus.indonesia di Instagram, Mobil yang ditumpangi Sonya bersama Yok dan Yon Koeswoyo itu mengalami kecelakaan saat berpapasan dengan truk. Perempuan itu kemudian dinyatakan meninggal di tempat.

Sepeninggalan sang istri, Yok Koeswoyo sempat berjanji pada mendiang istrinya untuk menyanyikan sendiri lagu Why Do You Love Me. Namun berdasarkan kesepakatan bersama, lagu itu akhirnya dinyanyikan oleh Yon Koeswoyo.

Lagu itu ternyata tak hanya populer di Indonesia saja. Lagu bernada melankolis itu juga berhasil menempati puncak tangga lagu di radio-radio Australia selama berminggu-minggu.

“Lagu itu bertahan di radio-radio Australia berapa lama coba? Kami sudah membuktikan diri mampu lewat musik,” kata Yok dikutip dari channel YouTube Deni Dali Channel, pada Rabu (19/4/2023).

Bahkan kabarnya, penyanyi asal Spanyol, Julio Iglesias sempat jatuh cinta dengan lagu tersebut. Namun pelantun Gwendolyne itu tak bisa memiliki lagu tersebut karena terhalang permasalahan gramatikal pada lirik lagu tersebut. Tak hanya Why Do You Love Me, Yok Koeswoyo juga menciptakan dua lagu lainnya untuk sang istri: Maria (album ‘Volume 11’) dan Sonya (album ‘Volume 5’). Bahkan saat tampil di TVRI pada 1975, ayah Sari Koeswoyo itu sempat menangis saat menyanyikan lagu Maria.*

