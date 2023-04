JAKARTA - Prilly Latuconsina merupakan salah satu artis yang hobi menjalankan cukup banyak kegiatan untuk mengisi waktu luangnya. Bukan hanya sekedar berprestasi di bidang seni peran dan pendidikan, perempuan berdarah Sunda-Ambon ini juga senang melakoni hobi menantang, salah satunya diving.

Baru-baru ini, bintang film Danur tersebut tampak membagikan momen liburannya bersama sang ayah. Akan tetapi, sang ayah tampaknya dibuat geleng-geleng kepala dengan kegiatan yang dilakukan oleh Prilly.

Dalam akun Instagramnya, perempuan 26 tahun ini terlihat mengangkat tabung oksigen yang akan digunakannya untuk melakukan diving. Hal itu sontak membuat ayahnya mengeluhkan kelakuan sang putri.

"Another weekend getaway! Lensed by my papa yang pas fotoin ini sambil mengeluh 'kenapa sih hobby kamu gak main barbie aja?'," tulis Prilly Latuconsina di Instagramnya.

Netizen pun dibuat tertawa saat membaca keluhan dari ayah Prilly Latuconsina. Namun, tidak sedikit dari mereka yang memberikan pujian pada Prilly dan menyebutnya sebagai perempuan kuat.

"Bener juga kami kenapa nggak main baby alive aja, " celetuk @ald***. "Memang strong women yaa @prillylatuconsina96 angkat Diving oxygennya pro amat, Senggol ni boss," kata @asya***.

