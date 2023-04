JAKARTA - Keseruan series The Family Season 3 garapan Boy William terus berlanjut. Setelah pada episode pertama Boy meminta Ayu Ting Ting untuk bertemu sang Oma yang dikenal tegas, kini di episode kedua, Ibunda dari Bilqis tersebut akhirnya memberanikan diri untuk menemui Oma Lazuardi di kediamannya.

Rasa gugup Ayu tampak terlihat jelas di wajahnya saat ia melihat Oma Lazuardi yang tengah menunggunya bersama Boy.

“Ada si Oma lagi duduk di ujung. Kirain pajangan, gak taunya si Oma. Takut gue,” ujar Ayu sambil terkekeh.

Namun tak disangka, ternyata Oma Lazuardi menyambut Ayu dengan penuh kehangatan dan keramahan bak seorang nenek kepada sang cucu.

“Oma tadinya gak kenal waktu dateng. Idih siapa itu kecil begitu anak. Keliatannya anak masih sekolah, masih remaja. Eh, gak taunya si Ayu,” kata Oma.

Mereka bertiga pun berbincang dengan penuh kehangatan hingga Oma akhirnya mempertanyakan hubungan antara Boy dan Ayu.

“Ayu kenapa suka ama Boy?” tanya Oma.

“Karena kan dari dulu Ayu sama-sama berjuang nih ama dia, Oma. Ayu mah ama dia udah kayak Tom and Jerry, ntar berantem, ntar baikan. Karena dia tuh orangnya juga gak pernah neko-neko, Oma. Baik, ama siapa aja juga dia negor, ramah, gitu. Dan dia gak pernah merasa dirinya dia tuh hebat,” jawab Ayu kepada Oma.

Sayangnya, di tengah-tengah obrolan hangat ketiganya, Boy harus meninggalkan Oma dan Ayu dengan penuh kecanggungan untuk urusan pekerjaan yang mendadak.

Siapa sangka, Boy ternyata menemui sang manajer yang memintanya untuk membuat project duet bersama Ayu Ting Ting.

Meskipun pada awalnya Boy menolak karena tidak percaya diri dengan kualitas vokal yang ia miliki, namun pada akhirnya ia mau mencoba project duet tersebut hingga kini telah masuk ke dapur rekaman membawakan lagu ‘Sial’ milik Mahalini.

“So, here we are in the studio. Finally I agree to do the song with Ayu. But, sekarang kita lagi ada di studionya untuk workshop dulu, ngetes-ngetes suara kita, gimana cara kita bisa matching suaranya, karena gua suaranya low, Ayu bisa nyanyi tinggi, how do we find the middle,” ungkap Boy.

Buat yang penasaran dengan kegugupan Ayu Ting Ting menjelang bertemu dengan Oma, saksikan episode 2 The Family Season 3. Jangan lupa juga untuk nantikan episode selanjutnya yang akan tayang pada 18 April 2023 mendatang hanya di YouTube Channel BW.!*

