JAKARTA - Penyanyi Justin Timberlake membawa kabar bahagia di tengah karier bermusiknya. Pelantun Mirror tersebut dikabarkan akan merilis album terbarunya setelah 5 tahun vakum di dunia musik.

Dilansir dari Just Jared, kabar terkait perilisan album milik Justin Timberlake tersebut itu diungkap oleh sang produser, Timbaland. Ia bahkan mengkonfirmasi bahwa album baru Justin Timberlake telah rampung.

Tak hanya itu, Timbaland juga mengatakan jika album terbaru ini akan terasa seperti album Timberlake FutureSex/LoveSounds di era 2006.

β€œIni seperti FutureSex/LoveSounds tapi tidak terlalu berat, hanya memberi apa yang Anda harapkan dari kami, terlalu dipikirkan, liriknya tidak terlalu dalam,” kata Timbaland, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (15/4/23).

Sementara itu, FutureSex/LoveSounds yang dirilis pada tahun 2006 bisa dibilang merupakan rilisan Justin Timberlake yang paling sukses secara komersial hingga saat ini. Oleh karenanya, Timbaland mengatakan jika penyanyi 42 tahun itu ingin memberikan warna musik yang serupa dengan era tersebut.

β€œKami memiliki lagu yang mungkin terlalu rumit, tapi kami berkata 'Kami ingin rasanya seperti FutureSex bagian kedua,' jadi kami memilih lagu yang sesuai dengan itu,” jelas Timbaland.

Lebih lanjut, ia menegaskan jika album terbaru Justin Timberlake ini sudah selesai digarap. Namun, ia belum memastikan kapan album tersebut akan dirilis dan bisa dinikmati para pendengar.

β€œ(Album) Sudah selesai dan akan segera datang," paparnya.

Sebelumnya, Justin Timberlake sempat vakum selama 5 tahun usai merilis album terakhirnya, Man of the Woods di 2018. Album tersebut diketahui terdiri dari beberapa lagu miliknya seperti Say Something, Morning Light hingga Young Man.