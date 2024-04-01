Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sambil Nangis, Tyas Mirasih Ungkap Kebaikan Nagita Slavina Bantu Biaya Pengobatan Sang Ibu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |12:33 WIB
Sambil Nangis, Tyas Mirasih Ungkap Kebaikan Nagita Slavina Bantu Biaya Pengobatan Sang Ibu
Tyas Mirasih menangis ungkap kebaikan Nagita Slavina yang biayai pengobatan ibunda (Foto: IG Tyas)
A
A
A

JAKARTA - Nagita Slavina diam-diam ternyata pernah membantu mantan kekasih Raffi Ahmad, Tyas Mirasih.

Hal itu terungkap saat Tyas Mirasih hadir jadi bintang tamu di program acara SahurRans. Sambil menangis, Tyas Mirasih menceritakan, Nagita Slavina membantu biaya pengobatan mendiang sang ibunda.

Sambil Nangis, Tyas Mirasih Ungkap Kebaikan Nagita Slavina Bantu Biaya Pengobatan Sang Ibu

"Eh sebelumnya kita mau terima kasih dulu, Aku gak pernah ngomong di mana-mana. Jadi tahun lalu kan, pas mama sakit kan, sempat mau kesini tapi ga jadi," kata Tyas Mirasih di SahurRans, dikutip Senin (1/4/2024).

Kala itu, Tyas harus membayar tagihan rumah sakit yang membengkak lantaran sang ibu tak memiliki asuransi.

"Terus karena mama gak ada insurance jadi lumayan habis-habisan," tambah Tyas Mirasih.

Akhirnya, istri Tengku Tezi itu meminta bantuan kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kala itu ia menawarkan menjual koleksi tasnya kepada Nagita Slavina, untuk membayar rumah sakit ibunya.

"Aku jualin tas-tas aku, salah satunya aku tawarin ke Gigi. Nggak ke dia doang, aku jualin tas ke semua orang," ungkap Tyas Mirasih.

Bahkan perempuan 36 tahun ini sampai menjual mobilnya demi menutupi biaya rumah sakit mendiang sang ibu.

"Waktu itu karena nggak pakai asuransi kan mama, jadi aku sampai jual mobil. Aku bingung kan harus gimana lagi," jelasnya.

Tak disangka, Nagita Slavina menolak membeli tas yang ditawarkan. Ia justru memberikan bantuan secara cuma-cuma. Tyas sangat berterima kasih, lantaran istri Raffi Ahmad itu memberikan dengan nominalnya sangat besar.

Halaman:
1 2
