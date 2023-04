JAKARTA - Deretan artis Indonesia memilih jadi vegetarian dengan berbagai alasan. Sebagian menilai, gaya hidup ini memiliki manfaat bagi tubuh dan lingkungan.

Mereka menilai, menjadi vegetarian membantu mereka menerapkan pola makan lebih sehat dan ramah lingkungan. Berikut tujuh artis Indonesia yang memilih menjadi vegetarian versi Okezone.

1.Sophia Latjuba

Bukan rahasia lagi bahwa Sophia Latjuba memiliki wajah awet muda meski sudah berusia kepala lima. Salah satu rahasia awet muda ibu Eva Celia adalah menerapkan hidup vegetarian.

"Sudah 10 tahun Vegan memang sempat on and off, tapi setelah vegan tidak pernah batuk, pilek, dan demam," ujar Sophia Latjuba melalui Instagram saat Live bersama @tigamamikece, Sabtu, 2 Mei 2020.

2.Eva Celia

Sama seperti sang ibu, Eva Celia juga menerapkan pola hidup vegetarian. Hanya saja Eva menerapkan hidup vegetarian karena masalah hormon.

"Sebenarnya banyak juga sih alasannya (vegetarian). Cuma buat gue awalnya waktu itu ada masalah hormon," ujar Eva Celia melalui YouTube Vindes, Selasa, 20 Februari 2023.

Follow Berita Okezone di Google News

3.Tara Basro Pemeran film horor Pengabdi Setan, Tara Basro sudah menerapkan gaya hidup sebagai vegetarian sejak tahun 2018. Ia mengaku tubuhnya menjadi lebih ringan setelah menjadi vegan. “Pada awalnya aku mau mencoba lifestyle yang berbeda dari biasanya. Lalu aku mencoba mengubah pola makanku menjadi vegan selama dua minggu, setelah itu aku merasa tubuhku lebih ringan, enak aja gitu," kata Tara kepada media saat ditemui di Neo Soho Mall, Jakarta Barat pada, Minggu, 15 April 2018. 4.Gracia Indri Menjadi vegetarian mengubah gaya hidup Gracia Indri. Artis cantik itu berusaha mendapatkan bentuk tubuh ideal dengan menjadi vegetarian. “Sudah jadi vegetarian juga, sudah nggak makan daging ayam dan sapi. " ujarnya kepada media saat ditemui di di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada 2018 lalu. 5.Dewi Gita Selanjutnya ada Dewi Gita yang memilih hidup sebagai vegetarian. Dewi Gita mengambil keputusan menjadi vegan karena sebuah trauma. “Sudah belasan tahun saya jadi vegetarian. Dulu ceritanya saat Idul Kurban, ada kambing yang mau disembelih kayak nangis. Nah, dari situ, kalau melihat daging yang diolah aku jadi nggak mau makan, sampai saat ini. Apa lagi sekarang udah berumur, kan,” jelas Dewi Gita kepada Okezone pada 2014 lalu. 6.Sophie Navita Alasan Sophie Navita memilih hidup sebagai vegetarian supaya terhindar dari penyakit. Artis cantik ini mulai menjadi vegetarian sejak tahun 2012. Menurutnya semua orang punya kesempatan menyelamatkan bumi. “Pandangan saya, semua orang dapat berkontribusi untuk planet bumi ini untuk semakin baik lagi melawan kekejaman terhadap hewan, terlepas dari apapun makanan atau gaya hidup Anda.” kata Sophie Navita dalam acara Merayakan Hari Vegetarian Sedunia Bersama The Body Shop, di Jakarta Selatan, Selasa, 2 Oktober 2018. 7.Melanie Subono Setelah pulih dari kanker serviks, Melanie Subono mengubah total gaya hidupnya. Sejak tahun 2014 Melanie Subono memutuskan menjadi seorang vegetarian. Produk turunan dari hewan, seperti susu, telur juga sudah mengurangi. Inginnya tahun 2014 full vegetarian" ujar Melanie Subono pada acara talkshow Reborn-Inafest 2013, di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 3 November 2013.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.